39-latek z pierwszym tytułem wielkoszlemowym!

39-latek sięgnął po pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy dzięki świetnemu finiszowi i osiągnięciu birdie na ostatnim, 18. dołku, kończąc turniej z 270 uderzeniami. O zaledwie jedno wyprzedził Amerykanina Camerona Younga. Trzeci był jego rodak Sam Burns - 272.

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Fox jest dopiero drugim Nowozelandczykiem, który wygrał British Open, po Bobie Charlesie w 1963 roku.

Za wygraną syn legendy rugby, Granta Foxa (64), otrzymał premię w wysokości 3,2 mln dolarów (ok. 2,8 mln euro) oraz kultowe trofeum zwycięzcy - Claret Jug.

- Nawet nie wiem, co mam o tym myśleć. Moje dzieci mówiły mi w sobotę wieczorem, żebym przywiózł to trofeum do domu. Myślę, że to całkiem fajna nagroda – powiedział Fox podczas ceremonii po zakończeniu zawodów.

KP, PAP