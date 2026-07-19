39-latek z pierwszym tytułem wielkoszlemowym!

Inne

Nowozelandzki golfista Ryan Fox wygrał na polu Royal Birkdale w angielskim Southport 154. edycję turnieju British Open. To jego największy sukces w karierze.

Golfista całuje trofeum po wygranej
fot. PAP/EPA
Ryan Fox wygrał 154. edycję turnieju British Open

39-latek sięgnął po pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy dzięki świetnemu finiszowi i osiągnięciu birdie na ostatnim, 18. dołku, kończąc turniej z 270 uderzeniami. O zaledwie jedno wyprzedził Amerykanina Camerona Younga. Trzeci był jego rodak Sam Burns - 272.

 

ZOBACZ TAKŻE: Karina Niżyńska mistrzynią Europy U18 w skoku wzwyż

 

Fox jest dopiero drugim Nowozelandczykiem, który wygrał British Open, po Bobie Charlesie w 1963 roku.

 

Za wygraną syn legendy rugby, Granta Foxa (64), otrzymał premię w wysokości 3,2 mln dolarów (ok. 2,8 mln euro) oraz kultowe trofeum zwycięzcy - Claret Jug.

 

- Nawet nie wiem, co mam o tym myśleć. Moje dzieci mówiły mi w sobotę wieczorem, żebym przywiózł to trofeum do domu. Myślę, że to całkiem fajna nagroda – powiedział Fox podczas ceremonii po zakończeniu zawodów. 

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
GOLFINNERYAN FOX
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Bukowiecka 5. w mityngu Diamentowej Ligi w Londynie
Zobacz także

Wyrównała najlepszy wynik w tym roku! Natalia Bukowiecka wystartowała w Londynie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 