62:0! Co za zwycięstwo Panthers Wrocław

W poprzednim spotkaniu AFLE - The League Europe "Pantery" przegrały 7:48 z Rhein Fire. Wcześniej okazały się lepsze od Paris Light (38:27). Rywale nie mają za dobrej serii. Dość powiedzieć, że ostatnio ulegli Berlin Thunder 3:49.

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Starcie Panthers - Red Lions lepiej rozpoczęli Wrocławianie. Zespół ze stolicy Dolnego Śląska grał bardzo skutecznie i po pierwszej kwarcie prowadził już 21:0. Niemoc włoskiej ekipy trwała dalej, a zawodnicy Panthers bezlitośnie to wykorzystywali. Po pierwszej połowie na tablicy widniał wynik 42:0!

Dominacja wciąż trwała. Panthers byli w niedzielę wyjątkowo dobrze dysponowani, czego nie można było powiedzieć o ich rywalach. Wrocławianie punktowali rywali raz po raz. Dość powiedzieć, że do końca spotkania Włosi nie zapisali na swoim koncie ani jednego "oczka". Mecz w Polsce to zatem ich siódma porażka w tym sezonie. Zwycięstwa nie odnieśli jeszcze żadnego.

W kolejnym meczu Panthers Wrocław na własnym terenie zmierzą się z Alpine Rams.

Panthers Wrocław - Firenze Red Lions 62:0 (21:0, 21:0, 13:0, 7:0)

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