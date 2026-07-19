Anglicy i Francuzi napisali historię! Takiego meczu jeszcze nie było.

Anglia w meczu o trzecią pozycję zagrała po raz trzeci i odniosła pierwsze zwycięstwo. Wcześniej doznała porażek - z Włochami 1:2 (1990) i z Belgią 0:2 (2018). Trzecia lokata to jej najlepszy wynik w mundialu poza triumfem w 1966 roku, gdy byli gospodarzem.

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Francuzi z kolei po raz czwarty wystąpili w meczu o trzecie miejsce i mają bilans 2-2. Wygrali go w 1958 roku, kiedy pokonali Niemców 6:3 oraz w 1986 roku, kiedy po dogrywce okazali się lepsi od Belgów 4:2. Z kolei w 1982 przegrali z Polską 2:3.

Trzecie miejsce w mistrzostwach świata najwięcej razy zajęli piłkarze Niemiec - czterokrotnie.

Mecze o trzecie miejsce w piłkarskich MŚ:

Urugwaj 1930 - nie rozegrano

Włochy 1934 - Neapol:

Niemcy - Austria 3:2 (3:1)

Francja 1938 - Bordeaux:

Brazylia - Szwecja 4:2 (1:2)

Brazylia 1950 - Sao Paulo (mecz decydujący o trzecim miejscu):

Szwecja - Hiszpania 3:1 (2:0)

Szwajcaria 1954 - Zurych:

Austria - Urugwaj 3:1 (1:1)

Szwecja 1958 - Goeteborg:

Francja - Niemcy 6:3 (3:1)

Chile 1962 - Rancangua:

Chile - Jugosławia 1:0 (0:0)

Anglia 1966 - Londyn:

Portugalia - ZSRR 2:1 (1:1)

Meksyk 1970 - Meksyk:

Niemcy - Urugwaj 1:0 (1:0)

Niemcy 1974 - Monachium:

Polska - Brazylia 1:0 (0:0)

Argentyna 1978 - Buenos Aires:

Brazylia - Włochy 2:1 (0:1)

Hiszpania 1982 - Alicante:

Polska - Francja 3:2 (2:1)

Meksyk 1986 - Puebla:

Francja - Belgia 4:2 po dogrywce (2:2, 1:1)

Włochy 1990 - Bari:

Włochy - Anglia 2:1 (0:0)

USA 1994 - Pasadena:

Szwecja - Bułgaria 4:0 (4:0)

Francja 1998 - Paryż:

Chorwacja - Holandia 2:1 (2:1)

Japonia/Korea Płd. 2002 - Daegu:

Turcja - Korea Płd. 3:2 (3:1)

Niemcy 2006 - Stuttgart:

Niemcy - Portugalia 3:1 (0:0)

RPA 2010 - Port Elizabeth:

Niemcy - Urugwaj 3:2 (1:1)

Brazylia 2014 - Brasilia:

Brazylia - Holandia 0:3 (0:2)

Rosja 2018 - Sankt Petersburg:

Belgia - Anglia 2:0 (1:0)

Katar 2022 - Ar-Rajjan:

Chorwacja - Maroko 2:1 (2:1)

PI, PAP