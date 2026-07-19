Anglicy i Francuzi napisali historię! Takiego meczu jeszcze nie było
Anglia pokonała Francję 6:4 w sobotnim meczu o trzecie miejsce w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Obie drużyny zdobyły rekordową liczbę bramek w spotkaniu o taką stawkę.
Anglia w meczu o trzecią pozycję zagrała po raz trzeci i odniosła pierwsze zwycięstwo. Wcześniej doznała porażek - z Włochami 1:2 (1990) i z Belgią 0:2 (2018). Trzecia lokata to jej najlepszy wynik w mundialu poza triumfem w 1966 roku, gdy byli gospodarzem.
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Francuzi z kolei po raz czwarty wystąpili w meczu o trzecie miejsce i mają bilans 2-2. Wygrali go w 1958 roku, kiedy pokonali Niemców 6:3 oraz w 1986 roku, kiedy po dogrywce okazali się lepsi od Belgów 4:2. Z kolei w 1982 przegrali z Polską 2:3.
Trzecie miejsce w mistrzostwach świata najwięcej razy zajęli piłkarze Niemiec - czterokrotnie.
Mecze o trzecie miejsce w piłkarskich MŚ:
Urugwaj 1930 - nie rozegrano
Włochy 1934 - Neapol:
Niemcy - Austria 3:2 (3:1)
Francja 1938 - Bordeaux:
Brazylia - Szwecja 4:2 (1:2)
Brazylia 1950 - Sao Paulo (mecz decydujący o trzecim miejscu):
Szwecja - Hiszpania 3:1 (2:0)
Szwajcaria 1954 - Zurych:
Austria - Urugwaj 3:1 (1:1)
Szwecja 1958 - Goeteborg:
Francja - Niemcy 6:3 (3:1)
Chile 1962 - Rancangua:
Chile - Jugosławia 1:0 (0:0)
Anglia 1966 - Londyn:
Portugalia - ZSRR 2:1 (1:1)
Meksyk 1970 - Meksyk:
Niemcy - Urugwaj 1:0 (1:0)
Niemcy 1974 - Monachium:
Polska - Brazylia 1:0 (0:0)
Argentyna 1978 - Buenos Aires:
Brazylia - Włochy 2:1 (0:1)
Hiszpania 1982 - Alicante:
Polska - Francja 3:2 (2:1)
Meksyk 1986 - Puebla:
Francja - Belgia 4:2 po dogrywce (2:2, 1:1)
Włochy 1990 - Bari:
Włochy - Anglia 2:1 (0:0)
USA 1994 - Pasadena:
Szwecja - Bułgaria 4:0 (4:0)
Francja 1998 - Paryż:
Chorwacja - Holandia 2:1 (2:1)
Japonia/Korea Płd. 2002 - Daegu:
Turcja - Korea Płd. 3:2 (3:1)
Niemcy 2006 - Stuttgart:
Niemcy - Portugalia 3:1 (0:0)
RPA 2010 - Port Elizabeth:
Niemcy - Urugwaj 3:2 (1:1)
Brazylia 2014 - Brasilia:
Brazylia - Holandia 0:3 (0:2)
Rosja 2018 - Sankt Petersburg:
Belgia - Anglia 2:0 (1:0)
Katar 2022 - Ar-Rajjan:
Chorwacja - Maroko 2:1 (2:1)Przejdź na Polsatsport.pl