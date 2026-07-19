Bukayo Saka jest jednym z nielicznych. Oni zdobyli hat-tricka na mundialu
Anglik Bukayo Saka, zdobywając trzy bramki w meczu z Francją (6:4), którego stawką było trzecie miejsce w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, odnotował 58. hat-tricka w historii mistrzostw świata. To jednocześnie czwarty w tegorocznym mundialu przypadek, że piłkarz strzelił co najmniej trzy gole.
Wcześniej uczynili to Argentyńczyk Lionel Messi w meczu z Algierią (3:0), Kanadyjczyk Jonathan David w starciu z reprezentacją Kataru (6:0) oraz Francuz Ousmane Dembele, który trzy razy pokonał bramkarza Norwegii (4:2).
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Autorem pierwszego hat-tricka był Amerykanin Bert Patenaude w 1930 roku. W finałowym spotkaniu jako jedyni dokonali tego Anglik Geoff Hurst (1966) oraz Francuz Kylian Mbappe (2022).
Czterech graczy dwukrotnie uzyskało co najmniej trzy bramki. Byli to: Węgier Sandor Kocsis, Francuz Just Fontaine, Niemiec Gerd Muller (w ciągu czterech dni w 1970 roku) i Argentyńczyk Gabriel Batistuta (na dwóch turniejach).
Na liście znajdują się trzy polskie nazwiska: Ernesta Wilimowskiego - cztery gole w spotkaniu z Brazylią w 1938 roku, Andrzeja Szarmacha - trzy trafienia w meczu z Haiti w 1974 roku i Zbigniewa Bońka - trzy bramki w potyczce z Belgią w 1982 roku.
Zdobywcy co najmniej trzech bramek w meczu piłkarskich MŚ
1) 17.07.1930 USA - Paragwaj Bert Patenaude (USA) 3
2) 19.07.1930 Argentyna - Meksyk Guillermo Stabile (Argentyna) 3
3) 27.07.1930 Urugwaj - Jugosławia Pedro Cea (Urugwaj) 3
4) 27.05.1934 Niemcy - Belgia Edmund Conen (Niemcy) 3
5) 27.05.1934 Włochy - USA Angelo Schiavio (Włochy) 3
6) 3.06.1934 Czechy - Niemcy Oldrich Nejedly (Czechy) 3
7) 5.06.1938 Brazylia - Polska Ernest Wilimowski (Polska) 4
8) 5.06.1938 Brazylia - Polska Leonidas (Brazylia) 3
9) 12.06.1938 Szwecja - Kuba Harry Andersson (Szwecja) 3
10) 12.06.1938 Szwecja - Kuba Gustav Wetterstroem (Szwecja) 3
11) 2.07.1950 Urugwaj - Boliwia Oscar Miguez (Urugwaj) 3
12) 9.07.1950 Brazylia - Szwecja Ademir (Brazylia) 4
13) 17.06.1954 Węgry - Korea Sandor Kocsis (Węgry) 3
14) 19.06.1954 Urugwaj - Szkocja Carlos Borges (Urugwaj) 3
15) 19.06.1954 Austria - Czechy Erich Probst (Austria) 3
16) 20.06.1954 Turcja - Korea Sargun Burhan (Turcja) 3
17) 20.06.1954 Węgry - RFN Sandor Kocsis (Węgry) 4
18) 23.06.1954 RFN - Turcja Max Marlock (RFN) 3
19) 26.06.1954 Austria - Szwajcaria Theodor Wagner (Austria) 3
20) 26.06.1954 Austria - Szwajcaria Josef Huegi (Szwajcaria) 3
21) 8.06.1958 Francja - Paragwaj Just Fontaine (Francja) 3
22) 24.06.1958 Brazylia - Francja Pele (Brazylia) 3
23) 28.06.1958 Francja - RFN Just Fontaine (Francja) 4
24) 3.06.1962 Węgry - Bułgaria Florian Albert (Węgry) 3
25) 23.07.1966 Portugalia - Korea Płn. Eusebio (Portugalia) 4
26) 30.07.1966 Anglia - RFN Geoff Hurst (Anglia) 3
27) 7.06.1970 RFN - Bułgaria Gerd Mueller (RFN) 3
28) 10.06.1970 RFN - Peru Gerd Mueller (RFN) 3
29) 18.06.1974 Jugosławia - Zair Dusan Bajevic (Jugosławia) 3
30) 19.06.1974 Haiti - Polska Andrzej Szarmach (Polska) 3
31) 3.06.1978 Holandia - Iran Rob Rensenbrink (Holandia) 3
32) 11.06.1978 Peru - Iran Teofilo Cubillas (Peru) 3
33) 15.06.1982 Węgry - Salwador Laszlo Kiss (Węgry) 3
34) 20.06.1982 RFN - Chile Karl-Heinz Rummenigge (RFN) 3
35) 28.06.1982 Polska - Belgia Zbigniew Boniek (Polska) 3
36) 5.07.1982 Włochy - Brazylia Paolo Rossi (Włochy) 3
37) 8.06.1986 Dania - Urugwaj Preben Elkjaer-Larsen (Dania) 3
38) 11.06.1986 Anglia - Polska Gary Lineker (Anglia) 3
39) 15.06.1986 ZSRR - Belgia Igor Biełanow (ZSRR) 3
40) 18.06.1986 Dania - Hiszpania Emilio Butragueno (Hiszpania) 4
41) 17.06.1990 Korea - Hiszpania Michel (Hiszpania) 3
42) 23.06.1990 Czechy - Kostaryka Tomas Skuhravy (Czechy) 3
43) 21.06.1994 Argentyna - Grecja Gabriel Batistuta (Argentyna) 3
44) 28.06.1994 Rosja - Kamerun Oleg Salenko (Rosja) 5
45) 21.06.1998 Argentyna - Jamajka Gabriel Batistuta (Argentyna) 3
46) 1.06.2002 Niemcy - Arabia Saudyjska Miroslav Klose (Niemcy) 3
47) 10.06.2002 Portugalia - Polska Pedro Pauleta (Portugalia) 3
48) 17.06.2010 Argentyna - Korea Płd. Gonzalo Higuain (Argentyna) 3
49) 16.06.2014 Niemcy - Portugalia Thomas Mueller (Niemcy) 3
50) 25.06.2014 Honduras - Szwajcaria Xherdan Shaqiri (Szwajcaria) 3
51) 15.06.2018 Hiszpania - Portugalia Cristiano Ronaldo (Portugalia) 3
52) 24.06.2018 Anglia - Panama Harry Kane (Anglia) 3
53) 06.12.2022 Portugalia - Szwajcaria Goncalo Ramos (Portugalia) 3
54) 18.12.2022 Argentyna - Francja Kylian Mbappe (Francja) 3
55) 16.06.2026 Argentyna - Algieria Lionel Messi (Argentyna) 3
56) 18.06.2026 Kanada - Katar Jonathan David (Kanada) 3
57) 26.06.2026 Norwegia - Francja Ousmane Dembele (Francja) 3
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