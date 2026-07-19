Bukayo Saka jest jednym z nielicznych. Oni zdobyli hat-tricka na mundialu

Wcześniej uczynili to Argentyńczyk Lionel Messi w meczu z Algierią (3:0), Kanadyjczyk Jonathan David w starciu z reprezentacją Kataru (6:0) oraz Francuz Ousmane Dembele, który trzy razy pokonał bramkarza Norwegii (4:2).

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Autorem pierwszego hat-tricka był Amerykanin Bert Patenaude w 1930 roku. W finałowym spotkaniu jako jedyni dokonali tego Anglik Geoff Hurst (1966) oraz Francuz Kylian Mbappe (2022).

Czterech graczy dwukrotnie uzyskało co najmniej trzy bramki. Byli to: Węgier Sandor Kocsis, Francuz Just Fontaine, Niemiec Gerd Muller (w ciągu czterech dni w 1970 roku) i Argentyńczyk Gabriel Batistuta (na dwóch turniejach).

Na liście znajdują się trzy polskie nazwiska: Ernesta Wilimowskiego - cztery gole w spotkaniu z Brazylią w 1938 roku, Andrzeja Szarmacha - trzy trafienia w meczu z Haiti w 1974 roku i Zbigniewa Bońka - trzy bramki w potyczce z Belgią w 1982 roku.

Zdobywcy co najmniej trzech bramek w meczu piłkarskich MŚ

1) 17.07.1930 USA - Paragwaj Bert Patenaude (USA) 3

2) 19.07.1930 Argentyna - Meksyk Guillermo Stabile (Argentyna) 3

3) 27.07.1930 Urugwaj - Jugosławia Pedro Cea (Urugwaj) 3

4) 27.05.1934 Niemcy - Belgia Edmund Conen (Niemcy) 3

5) 27.05.1934 Włochy - USA Angelo Schiavio (Włochy) 3

6) 3.06.1934 Czechy - Niemcy Oldrich Nejedly (Czechy) 3

7) 5.06.1938 Brazylia - Polska Ernest Wilimowski (Polska) 4

8) 5.06.1938 Brazylia - Polska Leonidas (Brazylia) 3

9) 12.06.1938 Szwecja - Kuba Harry Andersson (Szwecja) 3

10) 12.06.1938 Szwecja - Kuba Gustav Wetterstroem (Szwecja) 3

11) 2.07.1950 Urugwaj - Boliwia Oscar Miguez (Urugwaj) 3

12) 9.07.1950 Brazylia - Szwecja Ademir (Brazylia) 4

13) 17.06.1954 Węgry - Korea Sandor Kocsis (Węgry) 3

14) 19.06.1954 Urugwaj - Szkocja Carlos Borges (Urugwaj) 3

15) 19.06.1954 Austria - Czechy Erich Probst (Austria) 3

16) 20.06.1954 Turcja - Korea Sargun Burhan (Turcja) 3

17) 20.06.1954 Węgry - RFN Sandor Kocsis (Węgry) 4

18) 23.06.1954 RFN - Turcja Max Marlock (RFN) 3

19) 26.06.1954 Austria - Szwajcaria Theodor Wagner (Austria) 3

20) 26.06.1954 Austria - Szwajcaria Josef Huegi (Szwajcaria) 3

21) 8.06.1958 Francja - Paragwaj Just Fontaine (Francja) 3

22) 24.06.1958 Brazylia - Francja Pele (Brazylia) 3

23) 28.06.1958 Francja - RFN Just Fontaine (Francja) 4

24) 3.06.1962 Węgry - Bułgaria Florian Albert (Węgry) 3

25) 23.07.1966 Portugalia - Korea Płn. Eusebio (Portugalia) 4

26) 30.07.1966 Anglia - RFN Geoff Hurst (Anglia) 3

27) 7.06.1970 RFN - Bułgaria Gerd Mueller (RFN) 3

28) 10.06.1970 RFN - Peru Gerd Mueller (RFN) 3

29) 18.06.1974 Jugosławia - Zair Dusan Bajevic (Jugosławia) 3

30) 19.06.1974 Haiti - Polska Andrzej Szarmach (Polska) 3

31) 3.06.1978 Holandia - Iran Rob Rensenbrink (Holandia) 3

32) 11.06.1978 Peru - Iran Teofilo Cubillas (Peru) 3

33) 15.06.1982 Węgry - Salwador Laszlo Kiss (Węgry) 3

34) 20.06.1982 RFN - Chile Karl-Heinz Rummenigge (RFN) 3

35) 28.06.1982 Polska - Belgia Zbigniew Boniek (Polska) 3

36) 5.07.1982 Włochy - Brazylia Paolo Rossi (Włochy) 3

37) 8.06.1986 Dania - Urugwaj Preben Elkjaer-Larsen (Dania) 3

38) 11.06.1986 Anglia - Polska Gary Lineker (Anglia) 3

39) 15.06.1986 ZSRR - Belgia Igor Biełanow (ZSRR) 3

40) 18.06.1986 Dania - Hiszpania Emilio Butragueno (Hiszpania) 4

41) 17.06.1990 Korea - Hiszpania Michel (Hiszpania) 3

42) 23.06.1990 Czechy - Kostaryka Tomas Skuhravy (Czechy) 3

43) 21.06.1994 Argentyna - Grecja Gabriel Batistuta (Argentyna) 3

44) 28.06.1994 Rosja - Kamerun Oleg Salenko (Rosja) 5

45) 21.06.1998 Argentyna - Jamajka Gabriel Batistuta (Argentyna) 3

46) 1.06.2002 Niemcy - Arabia Saudyjska Miroslav Klose (Niemcy) 3

47) 10.06.2002 Portugalia - Polska Pedro Pauleta (Portugalia) 3

48) 17.06.2010 Argentyna - Korea Płd. Gonzalo Higuain (Argentyna) 3

49) 16.06.2014 Niemcy - Portugalia Thomas Mueller (Niemcy) 3

50) 25.06.2014 Honduras - Szwajcaria Xherdan Shaqiri (Szwajcaria) 3

51) 15.06.2018 Hiszpania - Portugalia Cristiano Ronaldo (Portugalia) 3

52) 24.06.2018 Anglia - Panama Harry Kane (Anglia) 3

53) 06.12.2022 Portugalia - Szwajcaria Goncalo Ramos (Portugalia) 3

54) 18.12.2022 Argentyna - Francja Kylian Mbappe (Francja) 3

55) 16.06.2026 Argentyna - Algieria Lionel Messi (Argentyna) 3

56) 18.06.2026 Kanada - Katar Jonathan David (Kanada) 3

57) 26.06.2026 Norwegia - Francja Ousmane Dembele (Francja) 3

58) 18.07.2026 Francja - Anglia Bukayo Saka (Anglia) 3