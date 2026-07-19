Conor McGregor poznał diagnozę po UFC 329! Czeka go długa przerwa
Conor McGregor poznał diagnozę po błyskawicznej porażce z Maxem Hollowayem na gali UFC 329. Irlandczyk opublikował komunikat na Instagramie, w którym poinformował fanów o zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL) oraz łąkotki, co oznacza dla niego co najmniej kilkumiesięczną przerwę od startów.
Na ten powrót czekał cały świat sportów walki. McGregor po pięciu latach ponownie zaprezentował swoje umiejętności w klatce UFC. Jego rywalem był Holloway, z którym lata temu wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Jak się okazało, nie był to udany powrót. McGregor szybko przegrał w pierwszej rundzie, odnosząc kontuzję nogi. Według niektórych ujęć, wszystko wskazuje na to, że Irlandczyk wyszedł już z urazem do walki.
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Irlandczyk opublikował obszerny komunikat dotyczący swojego stanu zdrowia, w którym ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości na temat urazu. Badania potwierdziły diagnozę - doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL) oraz łąkotki. Co ciekawe, sytuacja ta stanowi dokładną kopię kontuzji, jakiej McGregor nabawił się podczas pierwszego, wygranego na punkty starcia z zawodnikiem pochodzącym z Hawajów. Jedyną różnicą jest to, że tym razem ucierpiała przeciwna noga.
"To było ACL i łąkotka. Ta sama kontuzja co w pierwszej walce z Hollowayem, tylko tym razem w przeciwnej nodze. To dość szokujące. [...] Chodzę już bez kuli. Ostatnio bez żadnego problemu robiłem wyprosty nóg na maszynie. Mogę więc chodzić bez pomocy i aktywować mój mięsień czworogłowy pod obciążeniem. To wszystko jest bardzo pozytywne" - przekazał 37-latek.
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"Zastanawiam się, czy nie zostałem tutaj uratowany przed czymś gorszym. Wierzę, że tak. Poszedłbym na after party jako zwycięzca i kto wie, co by było. Wierzę, że zostałem ocalony. Dziękuję Bogu! Idziemy dalej, żadnych smutnych historii" - podsumował McGregor.
Skrót walki Conor McGregor - Max Holloway: