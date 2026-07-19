Conor McGregor poznał diagnozę po UFC 329! Czeka go długa przerwa

Łukasz OstrowskiSporty walki

Conor McGregor poznał diagnozę po błyskawicznej porażce z Maxem Hollowayem na gali UFC 329. Irlandczyk opublikował komunikat na Instagramie, w którym poinformował fanów o zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL) oraz łąkotki, co oznacza dla niego co najmniej kilkumiesięczną przerwę od startów.

Uśmiechnięty mężczyzna siedzi w samochodzie, patrząc w stronę obiektywu.
fot: Instagram
Conor McGregor

Na ten powrót czekał cały świat sportów walki. McGregor po pięciu latach ponownie zaprezentował swoje umiejętności w klatce UFC. Jego rywalem był Holloway, z którym lata temu wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Jak się okazało, nie był to udany powrót. McGregor szybko przegrał w pierwszej rundzie, odnosząc kontuzję nogi. Według niektórych ujęć, wszystko wskazuje na to, że Irlandczyk wyszedł już z urazem do walki.

 

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Irlandczyk opublikował obszerny komunikat dotyczący swojego stanu zdrowia, w którym ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości na temat urazu. Badania potwierdziły diagnozę - doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL) oraz łąkotki. Co ciekawe, sytuacja ta stanowi dokładną kopię kontuzji, jakiej McGregor nabawił się podczas pierwszego, wygranego na punkty starcia z zawodnikiem pochodzącym z Hawajów. Jedyną różnicą jest to, że tym razem ucierpiała przeciwna noga.

 

"To było ACL i łąkotka. Ta sama kontuzja co w pierwszej walce z Hollowayem, tylko tym razem w przeciwnej nodze. To dość szokujące. [...] Chodzę już bez kuli. Ostatnio bez żadnego problemu robiłem wyprosty nóg na maszynie. Mogę więc chodzić bez pomocy i aktywować mój mięsień czworogłowy pod obciążeniem. To wszystko jest bardzo pozytywne" - przekazał 37-latek.

 

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"Zastanawiam się, czy nie zostałem tutaj uratowany przed czymś gorszym. Wierzę, że tak. Poszedłbym na after party jako zwycięzca i kto wie, co by było. Wierzę, że zostałem ocalony. Dziękuję Bogu! Idziemy dalej, żadnych smutnych historii" - podsumował McGregor.

 

Skrót walki Conor McGregor - Max Holloway:

 

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