Czas na zwieńczenie największego i najdłuższego mundialu w historii!

Hiszpania ma szanse na drugi tytuł w historii, po triumfie w 2010 roku. Z kolei „Albicelestes” mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962.

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Mecz będzie jednocześnie pojedynkiem liderów obu reprezentacji, wywodzących się z dwóch różnych piłkarskich pokoleń - 19-letniego Lamine’a Yamala i jego wielkiego poprzednika w Barcelonie, 20 lat starszego Lionela Messiego, który w przypadku zwycięstwa zapewne po raz drugi zostanie najlepszym graczem mundialu i ma również szansę na tytuł króla strzelców.

Poza emocjami na boisku, ciekawie będzie również na trybunach, na których zasiądzie Donald Trump. Będzie to pierwsza wizyta prezydenta USA na stadionie w trakcie trwającego od 11 czerwca turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Amerykański przywódca, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma wraz z szefem FIFA Giannim Infantino wręczyć zwycięskiej drużynie główne trofeum - Puchar Świata.

W przerwie, która potrwa około pół godziny, po raz pierwszy zaplanowano show, na wzór Super Bowl, z udziałem gwiazd muzyki takich, jak Shakira, Madonna i Justin Bieber.

Będzie to 12. międzykontynentalny finał, który przyniesie 13. triumf ekipie z Europy, bądź 11. zespołowi z Ameryki Południowej.

Finał 23. edycji mundialu rozpocznie się o godz. 21 czasu polskiego. Arbitrem głównym będzie Słoweniec Slavko Vincić.

Tegoroczne mistrzostwa świata były pierwszymi organizowanymi przez trzy kraje i z udziałem 48 reprezentacji, trwały rekordowe 39 dni, a do wyłonienia triumfatora potrzebne były aż 104 spotkania.

Kolejny turniej odbędzie się w 2030 roku, a jego gospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Maroko, choć pierwsze trzy mecze zostaną rozegrane w Ameryce Płd. - w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, dla uczczenia setnej rocznicy pierwszego mundialu w historii.

MS, PAP