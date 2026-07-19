Długo czekał na tytuł. W końcu tego dokonał

Tenis

Andriej Rublow pokonał Włocha Luciano Darderiego 6:4, 6:3 w finale tenisowego turnieju ATP 250 na ziemnych kortach w szwedzkim Bastad.

Tenisista Andriej Rublow w akcji podczas meczu, wykonujący uderzenie forhendowe.
fot. PAP
Andriej Rublow

Rozstawiony z numerem jeden Rublow, który w Bastad zwyciężył w 2023 roku, zdobył 18. tytuł w imprezach ATP. Plasujący się na 16. pozycji w światowym rankingu zawodnik wygrał pierwszy turniej od lutego ubiegłego roku, gdy był najlepszy w Dosze.

 

Grający w Bastad z numerem dwa Darderi bronił tytułu sprzed roku. W karierze wygrał pięć turniejów ATP, a w tym sezonie był najlepszy w Santiago.

 

Wynik finału:

 

Andriej Rublow (1) - Luciano Darderi (Włochy, 2) 6:4, 6:3

PAP
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