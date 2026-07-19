Dramat Polaka! Groźny wypadek i utrata przytomności podczas zawodów

Do przykrego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie. 33-latek startował w mityngu w belgijskim Hesden-Zolder. Nie zapisze go jednak do udanych. W trakcie rywalizacji Polak zahaczył o płotek, a potem z dużą siłą uderzył w kolejny. Niedługo później stracił przytomność.

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Parę godzin po tym zajściu głos zabrał sam zainteresowany. Jak poinformował, jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo, doznał jedynie drobnego urazu żeber.

"Zaliczyłem najgorszy wypadek w swojej historii biegów przez płotki. Po zahaczeniu czwartego płotka straciłem równowagę i nie udało mi się już podnieść nóg nad piątym płotkiem i na pełnej prędkości uderzyłem w niego brzuchem. Na chwilę straciłem przytomność i jak się ocknąłem, to przez 20 sekund nie mogłem złapać tchu. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony" - napisał na instastory Czykier.

Mimo bolesnego wypadku, występ polskiego lekkoatlety na tegorocznych mistrzostwach Europy w Birmingham w dniach 10-16 sierpnia nie wydaje się zagrożony.

Czykier to czwarty zawodnik mistrzostw świata w Eugene w 2022 roku.

KP, Polsat Sport