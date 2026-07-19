Dramat siatkarskich gigantów! Pierwszy taki przypadek w historii. To również zasługa Polaków

Brazylia na jeden mecz do końca fazy interkontynentalnej może "pochwalić się" bilansem sześciu zwycięstw i aż pięciu porażek. Z kolei Francja wygrała tylko pięciokrotnie i sześciokrotnie schodziła z parkietu pokonana. To zdecydowanie za mało, aby myśleć o grze w turnieju finałowym w Chinach.

Co ciekawe, obaj giganci stracili szansę na powodzenie na ostatniej prostej. Wystarczy powiedzieć, że "Canarinhos" przegrali dwa poprzednie spotkania - z USA i Polską 0:3. Z kolei "Trójkolorowi" ponieśli aż trzy porażki w czterech ostatnich spotkaniach. Jedna z nich również z podopiecznymi Nikoli Grbicia 1:3.

Pierwszy raz w historii, Brazylii i Francji zabraknie w turnieju finałowym VNL. Te rozgrywki zostały zainaugurowane w 2018 roku w zastępstwie za Ligę Światową. Dotychczas w każdej edycji obie nacje meldowały się w grze o medale, a w 2021 roku potrafiły wspólnie stanąć na podium. Wówczas wygrali siatkarze z Kraju Kawy, natomiast "Les Bleus" sięgnęli po brąz. Jednych i drugich przedzieliła Polska.

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Dla Brazylii to jedyne zwycięstwo w Lidze Narodów, natomiast Francja w kolejnych latach triumfowała dwukrotnie - w 2022 oraz 2024 roku. Brak obu tych reprezentacji w turnieju finałowym VNL to olbrzymia niespodzianka, ale i rozczarowanie dla tamtejszych kibiców.

Najbardziej utytułowanym zespołem pozostaje Polska, która w swoim dorobku ma dwa złote medale, srebro i trzy brązowe krążki, co oznacza, że tylko raz - w premierowej edycji zabrakło jej na podium! Przypomnijmy, że w 2020 roku zmagania nie doszły do skutku ze względu na COVID-19.

Polacy w przeciwieństwie do Brazylii i Francji, mają szansę, aby w tegorocznej edycji poprawić swój okazały dorobek medalowy. Biało-Czerwoni, mimo że mają do rozegrania jeszcze jedno spotkanie w nocy z niedzieli na poniedziałek z USA, są już pewni gry w turnieju finałowym w Chinach. Nasi siatkarze bronią tytułu wywalczonego przed rokiem, również w Ningbo.

Polsat Sport