Francuzi nie mają wątpliwości. O krok od "katastrofalnego" odejścia

W mediach brak jeszcze po sobotnim meczu obszerniejszych podsumowań mundialu dla Francji, skupiają się one na przebiegu meczu z Anglią, który - jak pisze „Le Monde” - zaczął się od „zdumienia”, następnie dostarczył „nerwów”, prowadząc aż do „nadziei w ostatniej chwili”.

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„Le Monde” zwraca uwagę na bilans Didiera Deschampsa, który zakończył pracę jako trener reprezentacji. Deschamps „odchodzi w sposób bardziej niż honorowy”, odejście to mogło być „katastrofalne” ze względu na przebieg pierwszej połowy meczu z Anglią - ocenia dziennik.

„Le Figaro” w surowym tonie ocenia przebieg pierwszej połowy meczu z Anglią, wypominając tym zawodnikom reprezentacji, którzy „mieli odwagę, by wyjść do mediów”, że obiecywali, iż chcą na mundialu „podarować trenerowi ostatni sukces”. Natomiast drugą połowę meczu „Le Figaro” nazywa „fajerwerkiem” i ocenia, że „mimo wszystko warto było pozostać w Ameryce trzy dni dłużej”. Pojedynek o trzecie miejsce stał się bowiem „widowiskiem”, z „zupełnie szalonym scenariuszem”, którego najpierw „nikt nie chciał rozgrywać”, a jednak na koniec „wszyscy go oglądali” - podkreśla „Le Figaro”.

Francja w sobotę w Miami uległa Anglii 4:6 w spotkaniu o trzecie miejsce mundialu. „Trójkolorowi” do przerwy przegrywali 0:4. Deschamps żegna się z reprezentacją po 14 latach. Według mediów jego następcą ma być Zinedine Zidane.

MS, PAP