"Gdyby nie zmiana trenera, nie przegralibyśmy tego finału". Legenda Górnika wspomina

Tomasz Lach, Polsat Sport: Jak pan wspomina tegoroczny finał Pucharu Polski? Górnik po 54-letniej przerwie zdobył to trofeum, po które pan sięgnął w Zabrzu 5-krotnie.

Henryk Latocha, piłkarz Górnika Zabrze w latach 1965–1973: Obawiałem się tego spotkania, bo Górnik grał nierówno. Były dobre mecze i były słabe mecze. Myślę, że było to efektem złych zmian przed sezonem. Za moich czasów jak ktoś grał w Górniku, to już grał przynajmniej 5 lat. Myśmy się wszyscy dobrze znali i graliśmy równe mecze. Obecny zespół raz zagra bardzo dobrze, a za chwilę bardzo słabo. Obawiałem się, że w finale Pucharu Polski Górnikowi wyjdzie słabszy mecz, bo wcześniej w Ekstraklasie stracił 5 punktów z Termaliką, która spadła. Na szczęście wyszedł im dobry mecz.

Nagrodą za zdobycie Pucharu Polski i wicemistrzostwa kraju są eliminacje Ligi Mistrzów i mecze z Fenerbahce Stambuł. Czy liczy pan po cichu na sensację w wykonaniu piłkarzy Górnika?

Wszystko będzie zależało od tego, jaki mecz zagrają, bo oni równo nie grają. Jak spotkanie w Stambule pójdzie po ich myśli, to później mają rewanż u siebie i jest możliwość, że przejdą dalej. W Górniku znowu jest dużo zmian, wielu nowych piłkarzy. Nigdzie nie jest powiedziane, że jak przyjdzie 5 bardzo dobrych zawodników, to od razu będą dobrze grać. Generalnie obawiam się tych pucharowych meczów.

Trudno mi określić szanse na pokonanie Fenerbahce. Dla mnie to zagadka. Dopiero po 6-7 meczach w sezonie mogę ocenić drużynę. Jak przegrają w Stambule różnicą 2-3 bramek, to jest po wszystkim. Myśmy zawsze mówili - nie przegraj pierwszego meczu, a w drugim wszystko możesz wygrać.

Cofnijmy się do złotego okresu w historii Górnika Zabrze. W sezonie 1969/1970 dotarliście do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, eliminując Olympiakos Pireus, Glasgow Rangers czy AS Roma. Który z tamtych meczów był tym najlepszym?

Dyskutowaliśmy o tym z Hubertem Kostką (bramkarz Górnika z najlepszych lat - przyp. red.) i dla mnie zdecydowanie najlepszym meczem Górnika, był ten rozegrany 2 sezony wcześniej, wygrany z Manchesterem United na Stadionie Śląskim 1-0 (13.03.1968 Górnik pokonał Manchester w ćwierćfinale Pucharu Europy. Anglicy zdobyli w tamtym sezonie trofeum. Ich trenerem był legendarny Matt Busby, a w Chorzowie zagrali Bobby Charlton, George Best czy Nobby Stiles – ówcześni mistrzowie świata - przyp. red.).

To naprawdę była znakomita drużyna. Nasi przeciwnicy w Pucharze Zdobywców Pucharów 1969/1970 też byli mocni, ale nie tak silni, jak Manchester United.

Jak zapamiętał pan sam finał w Wiedniu? Wasz przeciwnik Manchester City nie był wówczas potęgą. Co zadecydowało o porażce 1:2?

Przede wszystkim nie było pogody. Mocno padało i Anglicy w tych warunkach prezentowali się lepiej. Jednak gdyby naszym trenerem wciąż był Geza Kalocsay (odszedł 4 miesiące wcześniej - przyp. red.), to nie przegralibyśmy tego finału. Górnik zaczął bardzo ofensywnie, z trzema napastnikami (Banaś, Szaryński, Lubański - przyp. red.) i dwójką ofensywnych pomocników (Szołtysik i Wilczek - przyp. red.). Zabrakło nam przytrzymania piłki. Moim zdaniem w pomocy powinien wystąpić Skowronek lub Deja, a nie grałby wówczas Szaryński. Pamiętam ten mecz dobrze z powodu straconej drugiej bramki. Grałem na prawej obronie i byłem nauczony blisko kryć zawodnika, chodzić za nim. Mój przeciwnik cofnął się, ja poszedłem za nim. Staszek Oślizło dostał piłkę i mógł mi podać, bo byłem wolny. Jednak zagrał do tyłu, do Florenskiego. Ten się poślizgnął, w efekcie padła bramka po rzucie karnym. W tym meczu często rządził przypadek, ale Anglicy mieli więcej siły.

Większość z nas uważała, że samo wejście do finału już było sukcesem. Nie wiedzieliśmy, czy dostaniemy za ten mecz jakiekolwiek premie. Wpływ na nas miały również 3 mecze z Romą w półfinale. To nie były mecze, to była walka.

Przed meczem finałowym też było różnie – musieliśmy czekać na autokar, który nas wiózł na trening, a potem jeszcze poszliśmy na zakupy. Dopiero kiedy przeszedłem do Rapidu Wiedeń, zobaczyłem, jak wygląda zawodowa piłka.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

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Kanały Polsat Sport pokażą letnie mecze kwalifikacji do europejskich pucharów z udziałem Górnika Zabrze. Oznacza to, że nawet jeśli wicemistrzowie Polski nie zdołają awansować do Champions League, to polscy fani futbolu będą mogli kibicować im w batalii o Ligę Europy i Ligę Konferencji UEFA.