Grbić nie miał wątpliwości. Ten zawodnik pomógł wygrać z Francją

Polska pokonała Francję 3:1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Po słabym pierwszym secie, w kolejnych drużyna trenera Nikoli Grbicia wróciła do gry i wygrała dziewiąte spotkanie w rozgrywkach VNL 2026.

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Selekcjoner reprezentacji Polski wyznał, że mimo że rywal był osłabiony, nie było łatwo odnieść zwycięstwo.

- Nie ma łatwych meczów, nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie. Francja nie grała w najmocniejszym składzie, nie ma dużej liczby zawodników. Ci młodzi, którzy tu są, chcą wygrać - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

Polacy mieli trudne zadanie, zwłaszcza że w pierwszym secie przegrali 17:25. Potem udało się jednak odrobić straty i pokazać wyższość nad rywalem.

- Jestem zadowolony, że wróciliśmy do meczu - przyznał Grbić. - Pierwszy set nie był zbyt dobry. Skończyliśmy wczorajszy mecz późno, do tego rywalizowaliśmy z Brazylią - to nigdy nie jest proste. Zostawiliśmy dużo energii i motywacji na parkiecie. To ciężka sytuacja dla zawodników. Ale to nie oznacza, że jeśli coś jest wymagające, nie możemy tego robić. Możemy i musimy - oznajmił.

Serbski szkoleniowiec wskazał, co było kluczowe, by pokonać Francuzów.

- Jestem szczęśliwy, że po pierwszym secie wróciliśmy do swojej jakości, poziomu. Artur (Szalpuk - przyp. red.) bardzo pomógł na zagrywce. To był ten decydujący moment - przekazał.

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek Polska zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Grbić nie zamierza lekceważyć rywala.

- Ich zawsze trzeba mieć na uwadze. Grają u siebie, będzie pełna hala. Myślę, że będzie fajna atmosfera. Wynik nie zmieni zbyt dużo w tabeli. Jesteśmy zakwalifikowani do turnieju finałowego. Mimo to chcemy wygrać, oni zapewne też. To jest spotkanie, w którym damy z siebie wszystko - podsumował.

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HP, Polsat Sport