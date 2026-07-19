Podczas finału tegorocznego mundialu po raz pierwszy byliśmy świadkami halftime show. Wydarzenie, które kojarzone jest głównie z Super Bowl, tym razem zostało zorganizowane przy okazji piłkarskiego spotkania.

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Już przed finałem wiadomo było, że w halftime show finału MŚ 2026 wezmą udział wielkie gwiazdy. Zapowiedziano występ między innymi Madonny, Shakiry czy Justina Biebera.

Jak wyglądał halftime show zorganizowany przy okazji finału mistrzostw świata 2026?

Halftime show podczas finału MŚ 2026:

Halftime show podczas finału MŚ 2026. Kto wystąpił w przerwie meczu Hiszpania - Argentyna? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

BS, Polsat Sport