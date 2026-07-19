W 22 dotychczasowych turniejach finałowych piłkarskich mistrzostw świata 12 razy triumfowały drużyny z Europy, a 10-krotnie z Ameryki Południowej. Tylko reprezentacje z tych dwóch kontynentów zdobyły to najważniejsze międzynarodowe trofeum.

Niedzielny finał mundialu w East Rutherford pod Nowym Jorkiem idealnie wpisuje się w ten trend, gdyż ponownie spotkają się przedstawiciele tych dwóch kontynentów - Hiszpania zagra z Argentyną.

ZOBACZ TAKŻE: Messi i spółka przejdą do historii? To nie wydarzyło się od 64 lat

Hiszpania w 2010 roku została ostatnim triumfatorem ze Starego Kontyentu. Wcześniej na listę zwycięzców trafiły: Włochy - 1934, 1938, 1982, 2006, Niemcy - 1954, 1974, 1990, 2014, Anglia - 1966 i Francja - 1998, 2018.

Z kolei z Ameryki Południowej są trzy zespoły, które okazały się najlepsze: Brazylia - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002, Argentyna - 1978, 1986, 2022 oraz Urugwaj - 1930, 1950.

Hiszpania - Argentyna. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? Kto wygrał finał MŚ 2026?

Kto wygrał mecz Hiszpania - Argentyna? Jaki wynik? Te pytania zadają sobie fani piłki nożnej.

Mecz Hiszpania - Argentyna rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:00. Tuż po jego zakończeniu zaktualizujemy powyższy tekst.

PAP