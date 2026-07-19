Hiszpania - Argentyna. Składy na finał MŚ 2026

Piłka nożna

Lionel Messi w jedenastce Argentyny, a w ekipie Hiszpanii m.in. Lamine Yamal. Trenerzy obu drużyn - Lionel Scaloni i Luis de la Fuente - ogłosili w składy, w jakich ich drużyny rozpoczną finał piłkarskich mistrzostw świata. Początek meczu w East Rutherford pod Nowym Jorkiem o godz. 21.

Dwóch kibiców w koszulkach z napisem "MESSI" i numerem 10 na plecach.
fot. PAP
Hiszpania - Argentyna. Składy na finał MŚ 2026

Wyjściowa jedenastka Hiszpanów jest identyczna jak w wygranym 2:0 półfinale z Francją.

 

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Natomiast w zespole obrońców tytułu w pierwszym składzie pojawili się Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul i Nicolas Gonzalez, którzy w spotkaniu z Anglią (2:1) weszli z ławki rezerwowych.

Składy na finał MŚ 2026:

Hiszpania: Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri (kapitan), Fabian Ruiz, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal.

 

Argentyna: Emiliano Martinez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez - Lionel Messi (kapitan), Julian Alvarez.

 

Sędzia: Slavko Vincić (Słowenia). 

BS, PAP
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LEO MESSIMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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