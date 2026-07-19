Hiszpania - Argentyna. Składy na finał MŚ 2026

Wyjściowa jedenastka Hiszpanów jest identyczna jak w wygranym 2:0 półfinale z Francją.

ZOBACZ TAKŻE: Ujawnili okoliczności śmierci uczestnika MŚ 2026. "Nie mogę tego dłużej znieść"

Natomiast w zespole obrońców tytułu w pierwszym składzie pojawili się Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul i Nicolas Gonzalez, którzy w spotkaniu z Anglią (2:1) weszli z ławki rezerwowych.

Składy na finał MŚ 2026:

Hiszpania: Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri (kapitan), Fabian Ruiz, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal.

Argentyna: Emiliano Martinez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez - Lionel Messi (kapitan), Julian Alvarez.

Sędzia: Slavko Vincić (Słowenia).

BS, PAP