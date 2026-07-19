Karina Niżyńska mistrzynią Europy U18 w skoku wzwyż

Karina Niżyńska – zawodniczka trenera Dariusza Łosia – była faworytką konkursu skoku wzwyż i z tej roli wywiązała się wzorowo. Jako jedyna pokonała poprzeczkę zawieszoną na poziomie 1.84 i wywalczyła pierwszy w Rieti złoty medal dla Polski.

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– Atakowałam jeszcze rekord Polski, czyli 1.88. Byłam jednak zmęczona i cała w emocjach. Teraz czas na kolejne wyzwania, lecę na mistrzostwa świata juniorek i zobaczymy, co tam się uda pokazać – zapowiedziała Niżyńska. Generalnym sponsorem reprezentacji Polski jest Orlen.

Medalowy worek w niedzielę otworzyła Natasza Dudek. Trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych reprezentantka Polski świetnie spisała się w biegu na 3000 metrów. Nie tylko wywalczyła srebrny medal, ale też czasem 9:21.02 poprawiła rekord Polski U18 pauzującej obecnie ze względu na uraz Zuzanny Wiernickiej. W Rieti zaimponowała Szwajcarka Aimie Decrausaz – wygrała bieg wyprzedzając Polkę o przeszło 10 sekund. Uzyskała 9:06.60 i złoto okrasiła najlepszym czasem w Europie w tym sezonie.

– Przez cały bieg powtarzałam sobie, że dam radę. W ostatnich dniach bolała mnie noga, ale starałam się dziś dotrzymać kroku rywalkom. Pomogła adrenalina – przyznała Natasza Dudek, która wywalczyła pierwszy medal na dystansie 3000 metrów w historii polskich startów na tym dystansie podczas mistrzostw Europy do lat 18.

Iga Niezgoda, Maja Gondek, Zofia Pasierbek i Martyna Machała uległy jedynie Czeszkom i wywalczyły srebro w sztafecie 100-200-300-400 metrów. Polski kwartet uzyskał czas 2:06.99.

– Pierwsza zmiana była najgorsza, bo jednak to jest najszybsza zmiana. Szczerze mówiąc powiem, że było to dla mnie stresujące, bo jednak czasami na treningach nie wychodzi mi po prostu. Ale tutaj wyszło chyba wszystko idealnie, więc się bardzo cieszę. Dla mnie super, trenerzy bardzo nas motywowali. No i dzięki tej motywacji oraz ciężkiej pracy zdobyłyśmy medal – powiedziała po medalowym biegu Iga Niezgoda.

O medal otarł się w Rieti oszczepnik Natan Kowalski. Po rzucie na 67.66 z pierwszej kolejki do trzeciej rundy zajmował pozycję dającą brąz. Ostatecznie rekordzista kraju w tej konkurencji w kategorii U18 zakończył mistrzowski konkurs na czwartym miejscu. W konkursie skok o tyczce piąta była Lena Kaczkowska.

Reprezentacja Polski juniorów młodszych skończyła zmagania we Włoszech z ośmioma medalami, w tym jednym złotym Kariny Niżyńskiej. Kolejna edycja mistrzostw Europy U18 ma odbyć się latem 2028 roku w Tallinnie.

Informacja Prasowa