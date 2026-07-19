Kibice czekali od 1982 roku! To wydarzyło się po... 44 latach

Do tej pory w blisko stuletniej historii mundialu rozegrano 1067 meczów, a tylko w sześciu - łącznie z dogrywką - odnotowano dwucyfrową liczbą bramek.

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Rekord należy do spotkania z 1954 roku, kiedy Austria zwyciężyła Szwecję 7:5.

Po 11 goli strzelono w potyczkach Brazylii z Polską w 1938 roku, którą „Canarinhos” wygrali po dogrywce 6:5, Węgier z ekipą RFN (8:3) w 1954 oraz Węgier z Salwadorem w 1982 roku.

Konfrontacja Anglii z Francją (6:4) była drugą, w której padło 10 goli. W 1958 roku „Trójkolorowi” pokonali zespół Paragwaju 7:3.

Mecze piłkarskich MŚ z dwucyfrową liczbą goli:

12: Austria – Szwecja 7:5 (26.06.1954)

11: Brazylia – Polska 6:5 po dogr. (05.06.1938)

Węgry – RFN 8:3 (20.06.1954)

Węgry – Salwador 10:1 (15.06.1982)

10: Francja - Paragwaj 7:3 (08.06.1958)

Anglia - Francja 6:4 (18.07.2026)

MS, PAP