Kibice czekali od 1982 roku! To wydarzyło się po... 44 latach
Dziesięć goli w sobotnim spotkaniu o trzecie miejsce, w którym Anglia pokonała w Miami Francję 6:4, to największa liczba w meczu piłkarskich mistrzostw świata od 1982 roku, kiedy w fazie grupowej Węgry wygrały z Salwadorem 10:1.
Do tej pory w blisko stuletniej historii mundialu rozegrano 1067 meczów, a tylko w sześciu - łącznie z dogrywką - odnotowano dwucyfrową liczbą bramek.
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Rekord należy do spotkania z 1954 roku, kiedy Austria zwyciężyła Szwecję 7:5.
Po 11 goli strzelono w potyczkach Brazylii z Polską w 1938 roku, którą „Canarinhos” wygrali po dogrywce 6:5, Węgier z ekipą RFN (8:3) w 1954 oraz Węgier z Salwadorem w 1982 roku.
Konfrontacja Anglii z Francją (6:4) była drugą, w której padło 10 goli. W 1958 roku „Trójkolorowi” pokonali zespół Paragwaju 7:3.
Mecze piłkarskich MŚ z dwucyfrową liczbą goli:
12: Austria – Szwecja 7:5 (26.06.1954)
11: Brazylia – Polska 6:5 po dogr. (05.06.1938)
Węgry – RFN 8:3 (20.06.1954)
Węgry – Salwador 10:1 (15.06.1982)
10: Francja - Paragwaj 7:3 (08.06.1958)
Anglia - Francja 6:4 (18.07.2026)