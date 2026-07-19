Kolejne zwycięstwo lidera klasyfikacji generalnej! Antonelli wygrał GP Belgii

Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Antonelli umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej F1.

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Wyścigu w Belgii nie ukończył Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, który po kolizji z Lewisem Hamiltonem z Ferrari na pierwszym okrążeniu wypadł z toru, zakopał się w żwirze i się wycofał. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, jechał przez kilka okrążeń, gdyż trzeba było posprzątać nawierzchnię.

Na starcie na Spa-Francorchamps najlepiej zaprezentował się Verstappen, który wyprzedził Antonellego. Ale liderem był bardzo krótko, odpowiedź Włocha była natychmiastowa. Kilka chwil później doszło do kolizji Russella z Hamiltonem, Verstappena wyprzedził Leclerc i czołowa trójka jechała na czele przez kilka kolejnych okrążeń. Jednak dość szybko Antonelli pokazał, że jest w doskonałej formie, szybko uzyskał 1,5, potem 2 sekundy przewagi nad Monakijczykiem. A ten trochę zaspał na szóstym okrążeniu, gdy dał się wyprzedzić Verstappenowi.

Podczas przejazdu 10. okrążenia sędziowie ogłosili, że Hamilton otrzymał pięć sekund kary za kolizję z Russellem. W efekcie Brytyjczyk stracił szansę walki o czołowe lokaty, ostateczni był w Belgii czwarty.

Antonelli zmienił opony na 19. okrążeniu, wrócił na tor na piątej pozycji i wydawało się, że szybko wróci na pozycję lidera, gdy rywale także będą się musieli zameldować w pit stopie. Tak się jednak nie stało, ogłoszono bowiem wirtualną neutralizację, na której skorzystał Leclerc. Zmienił opony w czasie jej obowiązywania i wrócił na tor jako lider mając 2 s przewagi nad Antonellim.

Na półmetku wyścigu prowadził Leclerc, za nim jechali Antonelli i Verstappen. Kierowca Mercedesa jednak powoli odrabiał stratę do Monakijczyka, natomiast Holender zaczął powoli tracić dystans do czołowej dwójki.

- Moje opony nie działają, co się dzieje? - pytał przez radio Verstappen.

Na 34. okrążeniu sytuacja na torze wróciła do tej z początku wyścigu. Antonelli wyprzedził Leclerca, a trzeci Verstappen coraz bardziej tracił do nich dystans. Włoch utrzymał do mety pozycję lidera, Monakijczyk stracił do niego 1,952 s. A Verstappen, który cały czas narzekał na opony, zameldował się na mecie trzeci ze stratą 11,586 s do zwycięzcy.

W klasyfikacji generalnej Antonelli umocnił się na pozycji lidera, ma już 45 pkt przewagi nad drugim Hamiltonem.

Następna, 11. runda mistrzostw świata F1 - Grand Prix Węgier na torze Hungaroring - zostanie rozegrana 26 lipca.

Wyniki:

1. Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 1:24.42,479

2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) strata 1,952 s

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 11,586

4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 17,245

5. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 18,988

6. Isack Hadjar (Francja/Red Bull Racing) 23,307

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 24,014

8. Gabriel Bortoleto (Brazylia/Audi) 49,140

9. Arvid Lindblad (W. Brytania/Racing Bulls) 50,406

10. Franco Colapinto (Argentyna/Alpine) 1.16,037

Klasyfikacja MŚ F1 (po 10 z 22 wyścigów):

1. Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 204 pkt

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 159

3. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 154

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 126

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 103

6. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 92

7. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 91

8. Isack Hadjar (Francja/Red Bull Racing) 60

9. Pierre Gasly (Francja/Alpine) 42

10. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 39

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 358 pkt

2. Ferrari 285

3. McLaren 195

4. Red Bull Racing 151

5. Alpine 61

6. Racing Bulls 61

PAP