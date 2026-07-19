Kolejny Polak w Barcelonie? Hiszpańskie media donoszą o głośnej transakcji
Według hiszpańskich mediów, Aleksander Balcerowski przeniesie się do Barcelony za około 800 tysięcy euro. 25-latek może opuścić zespół Unicaja Malaga i zostać tym samym drugim Polakiem w historii, który zagra w barwach koszykarskiej sekcji "Dumy Katalonii".
Balcerowski to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich koszykarzy na europejskich parkietach. Mierzący 219 centymetrów środkowy rozpoczynał swoją zagraniczną karierę w akademii hiszpańskiej Gran Canarii, gdzie w sezonie 2017/2018 zadebiutował w lidze ACB.
W kolejnych latach reprezentował barwy serbskiego Mega Belgrad oraz greckiego Panathinaikosu Ateny, z którym w 2024 roku sięgnął po trofeum Euroligi. W minionym sezonie w koszulce Unicaji Malaga notował średnio 10,6 punktu w rozgrywkach ligi hiszpańskiej oraz 8,8 punktu na mecz w Lidze Mistrzów FIBA (Basketball Champions League).
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Jest on także wieloletnim reprezentantem Polski. Posiada na swoim koncie 44 występy w kadrze, w tym grę na mistrzostwach świata oraz na Eurobaskecie.
Przenosiny do stolicy Katalonii mogą uczynić z Balcerowskiego drugiego w historii polskiego koszykarza, który założy koszulkę tego klubu. Jedynym Biało-Czerwonym występującym dotychczas w męskiej sekcji koszykarskiej Barcelony był Maciej Lampe, który bronił jej barw w latach 2013-2015.Przejdź na Polsatsport.pl