Kolejny Polak w Barcelonie? Hiszpańskie media donoszą o głośnej transakcji

Balcerowski to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich koszykarzy na europejskich parkietach. Mierzący 219 centymetrów środkowy rozpoczynał swoją zagraniczną karierę w akademii hiszpańskiej Gran Canarii, gdzie w sezonie 2017/2018 zadebiutował w lidze ACB.

W kolejnych latach reprezentował barwy serbskiego Mega Belgrad oraz greckiego Panathinaikosu Ateny, z którym w 2024 roku sięgnął po trofeum Euroligi. W minionym sezonie w koszulce Unicaji Malaga notował średnio 10,6 punktu w rozgrywkach ligi hiszpańskiej oraz 8,8 punktu na mecz w Lidze Mistrzów FIBA (Basketball Champions League).

ZOBACZ TAKŻE: 6:127, 17:99, 20:111! Szokujący występ na międzynarodowym turnieju

Jest on także wieloletnim reprezentantem Polski. Posiada na swoim koncie 44 występy w kadrze, w tym grę na mistrzostwach świata oraz na Eurobaskecie.

Przenosiny do stolicy Katalonii mogą uczynić z Balcerowskiego drugiego w historii polskiego koszykarza, który założy koszulkę tego klubu. Jedynym Biało-Czerwonym występującym dotychczas w męskiej sekcji koszykarskiej Barcelony był Maciej Lampe, który bronił jej barw w latach 2013-2015.