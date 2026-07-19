Kosmiczny występ gwiazdora w Lidze Narodów. Przeszedł samego siebie!

Bułgarzy przystąpili do starcia z gospodarzami turnieju w Chicago z bilansem sześciu zwycięstw i czterech porażek. Z kolei Amerykanie byli w komfortowej sytuacji, mając w dorobku osiem zwycięstw i dwie porażki.

Doszło jednak do sporej niespodzianki. Miejscowi po zaciętym boju przegrali 1:3. Dwa sety kończyły się grą na przewagi. W obu przypadkach lepsi byli Bułgarzy, którzy zagrali koncertowo w czwartej partii. W niej pozwolili adwersarzom na zdobycie zaledwie 18 "oczek".

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Absolutnym liderem w ataku Bułgarii był Nikolov, który przy swoim nazwisku zapisał aż 32 punkty! To jeden z lepszych wyników tego sezonu fazy interkontynentalnej VNL. Atakujący zainkasował 27 "oczek" w ataku oraz dorzucił dwa punkty blokiem i trzy na zagrywce. To najlepszy wynik 22-latka w tej edycji. Przebił swój wyczyn ze spotkań z Chinami i Słowenią, w których zdobył 28 punktów. Jego skuteczność w rywalizacji z USA wyniosła ponad 30 procent. Dla porównania drugi najlepiej punktujący zawodników w ekipie Bułgarii - Asparuh Asparuhov zdobył "tylko" dwanaście punktów.

Bułgaria na zakończenie turnieju w Chicago i fazy interkontynentalnej zagra w niedzielny wieczór z Francją, która nie ma już szans na awans.

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