Lautaro Martinez ratuje honor na MŚ 2026. Został tylko on

Drużynę Interu reprezentować będzie Argentyńczyk Lautaro Martinez. był również jedynym przedstawicielem włoskiego zespołu w 2022 roku w Katarze, gdy "Albicelestes" po karnych wygrali z Francją. W półfinale z Anglią (2:1) 28-letni napastnik w końcówce zdobył decydującą bramkę.

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Od 1982 roku Włosi grali w finale trzykrotnie. Mimo to Inter zawsze miał w kadrze swojego zawodnika. Głównie wywodzili się z Argentyny, jak w brazylijskim turnieju w 2014 roku, kiedy byli nimi Rodrigo Palacio, Hugo Campagnaro i Ricky Alvarez.

Tegoroczne MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie przerwały równie udaną passę Bayernu Monachium. Przez 40 lat niemiecki klub również mógł się szczycić piłkarzem w finale.

Piłkarze Interu Mediolan w finałach MŚ od 1982 roku:

1982, Hiszpania (RFN - Włochy 3:1): Giuseppe Bergomi, Alessandro Altobelli, Giampiero Marini, Ivano Berdon, Gabriele Oriali;

1986, Meksyk (Argentyna - RFN 3:2): Karl-Heinz Rummenigge, Daniel Passarella;

1990, Włochy (RFN - Argentyna 1:0): Andreas Brehme, Lothar Matthaeus, Juergen Klinsmann;

1994, USA (Brazylia - Włochy 0:0, karne 3-2): Nicola Berti;

1998, Francja (Francja - Brazylia 3:0): Youri Djorkaeff, Ronaldo;

2002, Korea Płd. (Brazylia - Niemcy 2:0): Ronaldo;

2006, Niemcy (Włochy - Francja 1:1, karne 5-3): Marco Materazzi;

2010, RPA (Hiszpania - Holandia 1:0 dogr.): Wesley Sneijder;

2014, Brazylia (Niemcy - Argentyna 1:0 dogr.): Rodrigo Palacio, Hugo Campagnaro, Ricky Alvarez;

2018, Rosja (Francja - Chorwacja 4:2): Ivan Perisić, Marcelo Brozović;

2022, Katar (Argentyna - Francja 3:3 po dogr., karne 4-2): Lautaro Martinez;

2026, USA, Kanada, Meksyk (Hiszpania - Argentyna): Lautaro Martinez.

HP, PAP