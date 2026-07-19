Lewandowski i inni. Gwiazdy na finale MŚ 2026 (ZDJĘCIA)

Mistrzostwa świata przyciągają celebrytów. W trakcie całego turnieju przewinęło się mnóstwo gwiazd z pierwszych stron gazet oraz czołówek portali sportowych i nie tylko.

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Nic więc dziwnego, że wiele gwiazd pojawiło się na meczu Hiszpania - Argentyna.



Wśród obecnych w East Rutherford pod Nowym Jorkiem znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Ronaldo czy Fabio Cannavaro.