Liga Narodów siatkarek 2026. Turniej finałowy. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online
Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek zostanie rozegrany w Makau. Zagra w nim osiem reprezentacji. Gdzie oglądać decydujące mecze VNL 2026? Sprawdź terminarz - daty i godziny spotkań oraz plan transmisji meczów turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarek.
W fazie interkontynentalnej VNL 2026 każda z drużyn rywalizowała w trzech turniejach i zagrała po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) wywalczyło awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.
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Pierwsze miejsce w tabeli zajęła reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która wyprzedziła broniące tytułu Włoszki - dwie najlepsze drużyny miały bilans meczów 10-2. Polki uplasowały się na ósmej pozycji, ale dziewiąte były Chinki, które miały zagwarantowany udział w Final Eight. W tej sytuacji reprezentacji Polski po raz pierwszy od 2022 roku zabraknie w turnieju finałowym. W ćwierćfinałach siatkarki USA zmierzą się z reprezentacją Chin, Włoszki zagrają z Holandią, Brazylia z Japonią, a Turcja z Kanadą.
Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywane w latach 1993-2017 World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki najlepsze występy zanotowały w trzech poprzednich latach (2023, 2024, 2025) w których zdobywały brązowe medale.
Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.
Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek 2026 - terminarz i plan transmisji:
2026-07-22: Włochy – Holandia (środa, godzina 9.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /ćwierćfinał
2026-07-22: Brazylia – Japonia (środa, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /ćwierćfinał
2026-07-23: Turcja – Kanada (czwartek, godzina 9.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /ćwierćfinał
2026-07-23: USA – Chiny (czwartek, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2) /ćwierćfinał