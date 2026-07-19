Liga Narodów siatkarzy: USA - Polska. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Patrząc z perspektywy europejskiej strefy czasowej, to również ostatni mecz w fazie interkontynentalnej ogółem. Po jego zakończeniu przekonamy się, jak będzie wyglądał ostateczny bilans Polaków na tle innych drużyn i które miejsce zajmą podopieczni Nikoli Grbicia. To istotne w kontekście drabinki ćwierćfinałowej turnieju finałowego.

Przypomnijmy, że wicemistrzowie olimpijscy zapewnili sobie grę w najlepszej ósemce po efektownej wygranej z Brazylią bez straty seta. Wcześniej w Chicago nasi siatkarze w takich samych rozmiarach pokonali Bułgarów, natomiast w nocy z soboty na niedzielę zwyciężyli Francję 3:1, pozbawiając ją definitywnych szans na awans. Ogólny bilans Biało-Czerwonych to dziewięć zwycięstw i dwie porażki. Taki sam posiada Słowenia, która uzbierała jednak trzy punkty mniej i zajmuje trzecie miejsce.

Pierwsze miejsce zajmuje obecnie rewelacyjna Japonia. Z kolei Amerykanie plasują się na czwartej lokacie z bilansem ośmiu wygranych i trzech porażek, co również pozwala im awansować do turnieju finałowego w Chinach.

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Gospodarze turnieju w Chicago mają o co grać, ponieważ wygrana z Polską sprawi, że zrównają się z nią bilansem zwycięstw i porażek, ale spowoduje również co najmniej zrównanie się punktami lub wyprzedzenie w tabeli w zależności od końcowego wyniku.

Stany Zjednoczone po pokonaniu Chin i Brazylii bez straty seta, nieoczekiwanie przegrały z Bułgarią 1:3.

Konfrontacje polsko-amerykańskie to jeden z siatkarskich klasyków. Obie reprezentacje rywalizowały ze sobą wielokrotnie, często miedzy sobą rozdając medale najważniejszych imprez. Ostatnie spotkanie odbyło się pod koniec czerwca ubiegłego roku w Lidze Narodów. Nasi siatkarzy wygrali 3:0. Amerykanie na zwycięstwo czekają od czerwca 2023 roku. Od tamtej pory pięć kolejnych spotkań kończyło się ich porażkami, m.in. w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Gdzie obejrzeć mecz USA - Polska? O której godzinie?

Transmisja meczu USA - Polska w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego od godz. 2:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go. Transmisja dostępna również w Polsacie od godziny 3:00.

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