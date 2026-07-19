Liga Narodów siatkarzy: Polska - USA. Relacja live i wynik na żywo
Polska - USA to mecz zamykający fazę interkontynentalną Ligi Narodów siatkarzy w sezonie 2026. Oba zespoły już wcześniej zapewniły sobie awans do turnieju finałowego. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Spotkanie zostało zaplanowane na noc z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Amerykanie to gospodarze turnieju w Chicago. Przed meczem z Polakami pokonali Chiny oraz Brazylię bez straty seta i nieoczekiwanie przegrali z Bułgarią 1:3. Ich ogólny bilans do spotkania z Biało-Czerwonymi to osiem zwycięstw i trzy porażki.
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Polacy w Chicago zwyciężyli Bułgarów i Brazylijczyków bez straty seta i pokonali Francuzów 3:1. W jedenastu meczach podopieczni Nikoli Grbicia odnieśli dziewięć zwycięstw i ponieśli dwie porażki.
Obie reprezentacje już przed tym starciem zapewniły sobie awans do turnieju finałowego w chińskim Ningbo.
Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - USA na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl