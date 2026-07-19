Trzeci tydzień VNL 2026 jest rozgrywany w dniach 15-19 lipca w trzech lokalizacjach. Gospodarzami zawodów są Belgrad, Chicago oraz Osaka. Po tych turniejach poznamy wszystkich uczestników Final Eight.

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Osiem zespołów awansuje do turnieju finałowego - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - niedziela 19 lipca:

2026-07-19: USA - Bułgaria 1:3 (25:27, 25:22, 24:26, 18:25)

2026-07-19: Belgia - Kanada 3:0 (25:22, 25:22, 25:19)

2026-07-19: Kuba - Włochy; godzina 8:30

2026-07-19: Japonia - Argentyna; godzina 12:20

2026-07-19: Turcja - Iran; godzina 13:00

2026-07-19: Ukraina - Niemcy; godzina 16:30

2026-07-19: Chiny - Brazylia; godzina 19:00

2026-07-19: Serbia - Słowenia; godzina 20:00

2026-07-19: Bułgaria - Francja; godzina 23:00

AA, Polsat Sport