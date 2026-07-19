Mbappe to zrobił! Poprawił rekord Messiego

Mbappe trafił do siatki rywali w 48. i 66. minucie gry. To jego dziewiąte i 10. trafienie w tym turnieju, co również daje mu samodzielnie prowadzenie w klasyfikacji strzelców.

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Gwiazdor Realu Madryt był już najlepszym strzelcem mundialu w Katarze w 2022 roku, gdzie uzyskał osiem goli. Jego łączny dorobek w barwach „Trójkolorowych” to 66 bramek w 107 występach.

Do przerwy Anglia prowadziła 4:0, ale po dwóch golach Mbappe i jednemu trafieniu Bradleya Barcoli Francuzi zbliżyli się na jedną bramkę. Ostatecznie rzut karny dla Anglików wykorzystał później Bukayo Saka, a do bramki trafiali jeszcze Ousmane Dembele i Jude Bellingham. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4.

Messi będzie miał okazję odpowiedzieć w niedzielnym finale, w którym Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Do tej pory w imprezie w USA, Kanadzie i Meksyku strzelił osiem goli.

Mbappe i Messi w czasie tegorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku zdystansowali Niemca Miroslava Klosego, który wcześniej był liderem tego zestawienia z 16 trafieniami.

Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:

1. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 22 bramki

2. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 21

3. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16

4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15

5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14; Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 14

7. Just Fontaine (Francja, 1958) 13

8. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12

9. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11; Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11; Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 11

11. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10; Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10; Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10; Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10; Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10; Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10

PI, PAP