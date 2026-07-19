Melzacka i Jankowiak drugie w Test Event, triumfują duńskie siostry i norwescy bracia

Wśród skiffistek triumfowały duńskie siostry Johanne i Andrea Schmidt, w klasie 49er zwyciężyli norwescy bracia Mathias i Markus Berthet.





- W Test Event rywalizowaliśmy po dość długim, wyjątkowo intensywnym i udanym sezonie. Był to start typowo treningowy, bez specjalnych oczekiwań. Chciałyśmy się jednak pokazać, lubimy też ten akwen, który zawsze potrafi zaskoczyć. Ostatnie dni pokazały, że Gdynia może być bardzo różnorodna. Dzisiaj w pierwszym wyścigu miałyśmy zmienny wiatr od brzegu, a po kilku godzinach pojawiła się bryza, czyli wiatr od morza – powiedziała Sandra Jankowiak.

Biało-czerwone to podwójne brązowe medalistki dwóch tegorocznych najważniejszych imprez – majowych mistrzostw świata we francuskim Quiberon oraz lipcowych mistrzostw Europy w Eckernfoerde. W Gdyni musiały uznać wyższość sióstr Schmidt, które w Niemczech zamknęły czołową „10”. Jednocześnie okazały się lepsze od aktualnych wicemistrzyń Starego Kontynentu Francuzek Mathildy Lovadiny i Lou Berthomieu, które były czwarte. Podium uzupełniły Estonki Helen Pais i Helen Ausman. Z kolei bracia Berthet uplasowali się w Mistrzostwach Europy na 11. pozycji.

Test Event to generalna próba przed mistrzostwami świata World Sailing, które będą jednocześnie pierwszymi i głównymi kwalifikacjami w klasach 49er, 49erFX, Nacra 17 oraz 470 do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Te regaty rozegrane zostaną w przyszłym roku w Gdyni w dniach 22 lipca – 1 sierpnia. Poza nimi ścigać się także będą żeglarze z niepełnosprawnościami oraz w klasie Formula Wing. W Gdyni gościli również przedstawiciele światowej federacji World Sailing, którzy obserwowali przebieg rywalizacji oraz działań organizacyjnych.



Aleksandra Melzacka zapewnia, że do tych regat, które premiowane są nie tylko medalami, ale także olimpijską przepustką dla krajów, zamierzają jak najlepiej się przygotować. Jako rodowita Gdynianka, która obeznana jest z tym akwenem, przestrzega, że każdego może on zaskoczyć.

- To trudny akwen z bardzo zmiennym wiatrem od brzegu, dlatego trzeba mieć oczy dookoła głowy. Występują duże szkwały, duże „dziury”, zmiany wiatru mają po 40 stopni, zatem trzeba mieć silną psychikę, aby to wytrzymać. Dzisiaj miałyśmy super warunki, świetną bryzę z północy, falę oraz podmuchy o sile 13 węzłów. Generalnie trzeba jednak być przygotowanym na wszystko. Na silny, słaby, zmienny oraz stały wiatr, na falę i płaską wodę. Ale to dobrze, bo takie różnorodne warunki znakomicie weryfikują żeglarzy – podkreśliła Aleksandra Melzacka.

A regaty LOTTO Gdynia Sailing Days powoli zbliżają się o końca. Ich ostatnim i to bardzo mocnym akordem, jeśli chodzi o liczbę uczestników oraz rywalizujących państw, będą mistrzostwa Europy w klasie Optimist. Na starcie stanie aż 292 młodych zawodników z 49 krajów. W tym stawce są dość egzotyczne, jeśli chodzi o żeglarstwo, teamy – Serbia, Meksyk, a nawet Gruzja.

Każde państwo może wystawić maksymalnie po siedmiu reprezentantów wśród dziewcząt oraz chłopców i Polska wykorzystała ten limit. W tym gronie znalazł się chociażby Jan Zahuta (YKP Gdynia), który dwa lata temu zwyciężył w Kinder Joy of moving Pucharze Trenerów grupy B, czyli do 13 lat. Te regaty tradycyjnie odbywają się w ramach festiwalu LOTTO Gdynia Sailing Dyas, a triumf w nich stanowi przepustkę do sportowej kariery.

W tym zawodach najlepsi okazał się chociażby Mikołaj Staniul, który triumfował w 2011 roku, natomiast rok później wygrał Jakub Sztorch. Ci zawodnicy ścigają się razem w klasie 49er, w lipcu wywalczyli w Niemczech srebrny medal mistrzostw Europy.

W 2013 roku Puchar Trenerów trafił z kolei do Michała Krasodomskiego. 11 lat później wystartował on na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w klasie ILCA 7, a w czerwcu był czwarty w mistrzostwach Europy w klasie Finn, które znalazły się w programie LOTTO Gdynia Sailing Days.

Mistrzostwa w klasie Optimist rozpoczną się w piątek 24 lipca, a zakończą tydzień później

Informacja Prasowa