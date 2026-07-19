Mistrzyni olimpijska zakończyła karierę. Przeszła do historii kraju

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Flora Duffy, jedyna mistrzyni olimpijska z Bermudów, w wieku 38 lat zakończyła triathlonową karierę. Światowa federacja poinformowała o decyzji czterokrotnej mistrzyni świata na stronie internetowej.

Flora Duffy, zawodniczka z Bermudów, trzyma w rękach niebieską wstęgę z napisem "World Cup Karlovy Vary", świętując zwycięstwo.
fot. PAP
Flora Duffy zakończyła karierę

Duffy była uczestniczką pięciu igrzysk olimpijskich, od Pekinu w 2008 roku. Przeszła do historii w Tokio, gdzie zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski dla Bermudów. Dwa lata temu w Paryżu zajęła piąte miejsce.

 

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"Mam nadzieję, że zainspirowałam sportowców z mniejszych krajów do osiągnięcia najwyższego poziomu, zdobywania tytułów mistrzowskich i medali olimpijskich. Do tego nie potrzeba dużej federacji krajowej. Wystarczy kilka osób, które w ciebie wierzą i pomagają ci w drodze do celu" - przekazała Duffy, cytowana przez stronę internetową World Triathlon.

HP, PAP
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