MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Hiszpanii rozczarowująco spisała się w fazie grupowej mundialu. Choć zdobyła siedem punktów, to jedynie zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka i "wymęczyła" zwycięstwo w starciu z Urugwajem (1:0). Dopiero w fazie pucharowej drużyna Luisa de la Fuente pokazała, że nie ma sobie równych.

ZOBACZ TAKŻE: Czas na zwieńczenie największego i najdłuższego mundialu w historii!

Najpierw rozbiła Austrię (3:0), następnie pokonała Portugalię po golu Mikela Merino w doliczonym czasie gry, a w ćwierćfinale wyeliminowała z turnieju Belgię. Po raz kolejny bohaterem był piłkarz Arsenalu, który trafił do siatki w 88. minucie.

W półfinale Hiszpanie byli bezbłędni i po znakomitym meczu pokonali faworyzowanych Francuzów 2:0. Na listę strzelców wpisali się Mikel Oyarzabal oraz Pedro Porro.

Rywalem Hiszpanii w finale będzie broniąca trofeum Argentyna. Piłkarze Luisa Scaloniego wygrali wszystkie siedem meczów na mundialu, choć w fazie pucharowej mieli niemałe problemy.

W 1/16 finału Argentyńczycy pokonali Republikę Zielonego Przylądka dopiero po dogrywce. Następnie po emocjonującym spotkaniu i wielkim powrocie zwyciężyli nad Egiptem.

Obrońcy tytułu potrzebowali również dogrywki, by pokonać Szwajcarię. W półfinale udało im się wygrać z Anglią po golach Enzo Fernandeza oraz Lautaro Martineza. Oba trafienia padły w ostatnich minutach meczu.

Relacja live i wynik na żywo finału MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport