MŚ 2030. Kiedy są kolejne mistrzostwa? Gdzie jest mundial 2030?

Koniec mundialu sprawia, że kibice zastanawiają się, co z kolejnymi mistrzostwami. Ostatecznie tegoroczną edycję po dogrywce wygrała Hiszpania 1:0 i cieszyła się z końcowego sukcesu.

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Mundial w 2030 roku będzie po raz kolejny rozgrywany w kilku państwach, podobnie jak to miało miejsce w tym roku.

MŚ 2030. Gdzie kolejny mundial?

Gdzie zostaną rozegrane mistrzostwa świata 2030? Kolejny mundial odbędzie się w Maroku, Portugalii i Hiszpanii.

Kiedy MŚ 2030? Termin mundialu

Jeśli chodzi o termin MŚ 2030, po raz kolejny najważniejszy piłkarskie turniej zostanie rozegrany w wakacje. Mundial 2030 zostanie rozegrany w dniach 8 czerwca - 21 lipca.

Tak wyglądała ceremonia otwarcia finału MŚ 2026 (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

BS, Polsat Sport