MŚ 2030. Kiedy są kolejne mistrzostwa? Gdzie jest mundial 2030?

Piłka nożna

Zakończyły się mistrzostwa świata 2026, w tym roku rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice z pewnością zastanawiają się już, gdzie będą kolejne mistrzostwa. Co wiadomo o mistrzostwach świata 2030?

Piłkarz przygotowuje się do wykonania rzutu wolnego, trzymając piłkę na murawie.
fot. PAP
MŚ 2030. Kiedy są kolejne mistrzostwa? Gdzie jest mundial 2030?

Koniec mundialu sprawia, że kibice zastanawiają się, co z kolejnymi mistrzostwami. Ostatecznie tegoroczną edycję po dogrywce wygrała Hiszpania 1:0 i cieszyła się z końcowego sukcesu.

 

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Mundial w 2030 roku będzie po raz kolejny rozgrywany w kilku państwach, podobnie jak to miało miejsce w tym roku. 

MŚ 2030. Gdzie kolejny mundial?

Gdzie zostaną rozegrane mistrzostwa świata 2030? Kolejny mundial odbędzie się w Maroku, Portugalii i Hiszpanii.

Kiedy MŚ 2030? Termin mundialu

Jeśli chodzi o termin MŚ 2030, po raz kolejny najważniejszy piłkarskie turniej zostanie rozegrany w wakacje. Mundial 2030 zostanie rozegrany w dniach 8 czerwca - 21 lipca.

 

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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