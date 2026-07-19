MŚ 2030. Kiedy są kolejne mistrzostwa? Gdzie jest mundial 2030?
Zakończyły się mistrzostwa świata 2026, w tym roku rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice z pewnością zastanawiają się już, gdzie będą kolejne mistrzostwa. Co wiadomo o mistrzostwach świata 2030?
Koniec mundialu sprawia, że kibice zastanawiają się, co z kolejnymi mistrzostwami. Ostatecznie tegoroczną edycję po dogrywce wygrała Hiszpania 1:0 i cieszyła się z końcowego sukcesu.
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Mundial w 2030 roku będzie po raz kolejny rozgrywany w kilku państwach, podobnie jak to miało miejsce w tym roku.
MŚ 2030. Gdzie kolejny mundial?
Gdzie zostaną rozegrane mistrzostwa świata 2030? Kolejny mundial odbędzie się w Maroku, Portugalii i Hiszpanii.
Kiedy MŚ 2030? Termin mundialu
Jeśli chodzi o termin MŚ 2030, po raz kolejny najważniejszy piłkarskie turniej zostanie rozegrany w wakacje. Mundial 2030 zostanie rozegrany w dniach 8 czerwca - 21 lipca.
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