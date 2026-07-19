Rywal Błachowicza ostrzega. "Podjął ogromne ryzyko"

Błachowicz miał pierwotnie zawalczyć w Serbii z Bogdanem Guskovem. Na niespełna trzy tygodnie przed walką UFC poinformowało jednak, że do tego pojedynku nie dojdzie. Guskov został przesunięty do walki wieczoru gali w Abu Zabi, na której zawalczy z Magomedem Ankalaevem.

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Nie wiadomo było, czy Polak pozostanie na karcie, czy dłużej będziemy musieli poczekać na jego kolejny pojedynek. Ostatecznie walkę z 43-latkiem przyjął niepokonany Navajo Stirling.

- Podjął ogromne ryzyko, biorąc starcie z młodym, głodnym wilkiem jak ja - ocenił Nowozelandczyk w nagraniu na profilu UFC.

28-latek zdradził, jak wyglądały kulisy otrzymania propozycji pojedynku z Polakiem.

- We wtorek napisał do mnie menadżer i zapytał o wagę. Wiedziałem już, że coś się dzieje - przyznał. - Przyszedłem rano do klubu i zapytałem, o kogo chodzi, kto szuka rywala - wspominał.

Kiedy usłyszał, że chodzi o Błachowicza, był mocno zaskoczony.

- Zawodnicy z rankingu nie chcieli zaakceptować z nim walki tuż przed galą. Taka szansa nie zdarza się dwa razy. Po prostu się zgodziłem. Wierzę w swoje umiejętności. To dla mnie znakomite starcie, dlatego przyjąłem ofertę - podsumował.

Pojedynek Błachowicz - Stirling będzie co-main eventem serbskiej gali. Tego samego wieczoru zobaczymy również w klatce Mateusza Rębeckiego oraz Marcina Tyburę.

HP, Polsat Sport