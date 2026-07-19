Nie do wiary! Błachowicz przedłużył kontrakt z UFC

Jan Błachowicz jest zawodnikiem UFC od 2014 roku. Choć na zwycięstwo czeka ponad cztery lata, wciąż znajduje się w czołówce kategorii półciężkiej.

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Od dłuższego czasu wiadomo było, że Polakowi została tylko jedna walka na kontrakcie. Niejasna była zatem jego przyszłość. Aż do teraz, ponieważ były mistrz poinformował w niedzielę, że przedłużył umowę z UFC.

"Każdy podpis opowiada historię. Podpisałem kolejny kontrakt z UFC" - przekazał na Instagramie, dodając zdjęcie, na którym trzyma długopis w ręce.

"Czy to szaleństwo?" - zapytał retorycznie. "I to jakie! Ja po prostu nie mam dosyć" - podsumował.

Jest to spore zaskoczenie, ponieważ Polak świętował w lutym 43. urodziny.

- Nie oszukujmy się, pesel mnie ściga, to jest moja końcówka - mówił niedawno w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport.

Błachowicz powróci do klatki już 1 sierpnia na gali UFC w Belgradzie. Jego rywalem będzie niepokonany Navajo Stirling, który dosłownie kilka dni temu wskoczył na zastępstwo za Bogdana Guskova.