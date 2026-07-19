Nie żyje dziennikarz sportowy. Dramatyczne okoliczności śmierci

O śmierci 53-latka poinformował włoski dziennik Corriere della Sera. Z relacji gazety wynika, że zwęglone ciało dziennikarza odnalezione zostało na polu uprawnym w dzielnicy Cioffi w prowincji Salermo.

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Około 2:30 w nocy z 18 na 19 lipca na miejsce zdarzenia została wezwana straż. Po ugaszeniu pożaru okazało się, że na polu znajdują się spalone zwłoki. Po identyfikacji okazało się, że to Esposito.

To jednak nie wszystko. Pracujący na tym terenie śledczy odnaleźli w ciele ofiary wlot po kuli, a niedaleko łuskę. Oznacza to, że mężczyzna najprawdopodobniej został zastrzelony, a później podpalony.

Esposito był redaktorem naczelnym serwisu "Tutto Salernitana" oraz współpracownikiem stacji telewizyjnej Otto Channel.

KP, Polsat Sport