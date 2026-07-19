Nie żyje dziennikarz sportowy. Dramatyczne okoliczności śmierci
Tragiczna informacja nadeszła z Włoch. Nie żyje znany dziennikarz sportowy, Luigi Esposito. Mężczyzna prawdopodobnie został zamordowany, a następnie spalony.
- Nie żyje Luigi Esposito
- Znaleziono zwęglone ciało dziennikarza na polu uprawnym w prowincji Salermo
- Śledczy znaleźli w ciele ofiary wlot po kuli i niedaleko łuskę
- Mężczyzna najprawdopodobniej został zastrzelony, a następnie podpalony
- Esposito był redaktorem naczelnym serwisu "Tutto Salernitana"
- Współpracował również ze stacją telewizyjną Otto Channel
O śmierci 53-latka poinformował włoski dziennik Corriere della Sera. Z relacji gazety wynika, że zwęglone ciało dziennikarza odnalezione zostało na polu uprawnym w dzielnicy Cioffi w prowincji Salermo.
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Około 2:30 w nocy z 18 na 19 lipca na miejsce zdarzenia została wezwana straż. Po ugaszeniu pożaru okazało się, że na polu znajdują się spalone zwłoki. Po identyfikacji okazało się, że to Esposito.
To jednak nie wszystko. Pracujący na tym terenie śledczy odnaleźli w ciele ofiary wlot po kuli, a niedaleko łuskę. Oznacza to, że mężczyzna najprawdopodobniej został zastrzelony, a później podpalony.
Esposito był redaktorem naczelnym serwisu "Tutto Salernitana" oraz współpracownikiem stacji telewizyjnej Otto Channel.Przejdź na Polsatsport.pl