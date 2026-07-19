Niesamowite, co zrobiła Japonia! To zapisze się w annałach

Nikt wcześniej nie dokonał tej sztuki. Najbliżej tego wyczynu były reprezentacje Brazylii (2021, 2025) i Słowenii (2024), które kończyły zmagania w fazie interkontynentalnej z jedną porażką. Tymczasem japońscy siatkarze ani razu nie znaleźli pogromcy, odnosząc komplet dwunastu zwycięstw.

Ostatnim zespołem, który mógł przerwać tę kapitalną passę była Argentyna. "Albicelestes" zagrali bez presji, ponieważ już wcześniej stracili szansę na awans do turnieju finałowego. Drużyna z Ameryki Południowej wygrała tylko trzy spotkania i poniosła aż osiem porażek. Było jasne, kto jest faworytem konfrontacji w Osace.

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Pierwsze dwa sety były jednak wyrównane. Mimo dwukrotnie kilkupunktowej przewagi Japończyków, rywale potrafili odrabiać straty doprowadzać do remisu. Ostatecznie w obu przypadkach przegrali 22:25. Trzecia odsłona to już zupełnie inna historia. Gospodarze dominowali w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła i efektownie wygrali 25:16.

W drużynie "Samurajów" zapanowała zrozumiała euforia, ponieważ awansowali do turnieju finałowego w Chinach z pierwszej lokaty z kompletem zwycięstw. Nikomu wcześniej nie udało się tego dokonać. Japończycy, bez względu na końcowy wynik w Lidze Narodów, przeszli już do historii tych rozgrywek. Teraz ich zadaniem będzie wywalczenie trzeciego medalu w VNL. Dotychczas zdobyli brąz (2023) i srebro (2024).

Japonia - Argentyna 3:0 (25:22, 25:22, 25:16)

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