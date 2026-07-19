Papszun zabrał głos przed startem nowego sezonu. Wskazał, czego brakuje Legii

W miniony weekend Legia rozegrała dwa ostatnie mecze towarzyskie - z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:1) oraz cypryjskim Arisem Limassol (0:2). Łączny bilans siedmiu przedsezonowych sparingów to sześć wygranych i jedna porażka.

- To koniec okresu przygotowawczego, jeśli chodzi o sparingi. Za nami szósty i siódmy mecz towarzyski. Pierwszy raz większość zawodników zagrała po 90 minut - wskazał Papszun w rozmowie opublikowanej na łamach serwisu Legia.net.

- Jeśli chodzi o sposób grania, to jesteśmy przygotowani. Co do składu, to będziemy się jeszcze zastanawiać. Zawodnicy będą rywalizowali w kolejnym tygodniu. Mamy trzy dni treningowe i wtedy wszystko się rozstrzygnie - dodał szkoleniowiec.

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Wielu zawodników odzyskuje dyspozycję po przebytych urazach. Wahan Biczachczjan stopniowo powraca do regularnych obciążeń treningowych, natomiast gotowość do gry wykazał już bramkarz Ivan Brkic. Pytania dotyczyły również stanu zdrowia Zorana Arsenicia.

- Zoran Arsenic ma mały problem zdrowotny. Kwestia kilku dni, to nic poważnego. Liczę na to, że będzie gotowy na Pogoń - uspokoił trener.

- Brakuje nam jednego napastnika - wtedy bylibyśmy zabezpieczeni, byłaby rywalizacja i moglibyśmy też dobrze zarządzać meczem. [...] Czy liczę jeszcze na transfer napastnika? Chciałbym, żeby tak było - przyznał szkoleniowiec.



W pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy Legia zmierzy się z Pogonią Szczecin. Spotkanie odbędzie się 24 lipca o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport