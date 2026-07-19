Piłkarze nie chcą grać meczu o brązowe medale! "Prestiż gdzieś uciekł"

- Po tym, co zobaczyłem, a więc po decyzjach obu selekcjonerów, o zmianach, jakie były w pierwszych jedenastkach, moim zdaniem, ten prestiż gdzieś uciekł. Bo nie ma co ukrywać, że ten mecz nie miał jakichkolwiek ram taktycznych, to było show z jednej i z drugiej strony - powiedział były piłkarz m.in. Jagiellonii Białystok.

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Spotkanie Anglii z Francją przyniosło gigantyczne emocje, jednak selekcjonerzy obu drużyn postanowili oszczędzać ważnych piłkarzy. Na ławce rezerwowych zasiedli m.in. Harry Kane, Jude Bellingham, John Stones, Dayot Upamecano, czy zdobywca Złotej Piłki 2025 - Ousmane Dembele.

- Nazwiska zawodników klasy światowej, międzynarodowej, zawodnicy, którzy grają w fantastycznych klubach, ale oni na tym mundialu złapali kilkanaście, kilkadziesiąt minut, wychodzą teraz w meczu - może nie najważniejszym, bo najważniejszy był ten mecz półfinałowy - bardzo ważny, bo mecz o medal. Anglia we wczorajszym starciu, pokonując Francję, zdobyła dopiero drugi medal na mistrzostwach świata, a więc z kim się zrównała? Zrównała się z Polską - zauważył Kupisz.

Na pytanie o prestiż meczu o trzecie miejsce odpowiedział także dziennikarz Polsatu Sport oraz Eleven Sports, Sebastian Chabiniak.



- On ma prestiż szeroko pojęty, czyli my wiemy, że to jest mecz o trzecie miejsce na mundialu, o medal mistrzostw świata. Ale nawet wypowiedzi przed tym meczem niektórych piłkarzy, że oni by nie chcieli tego meczu grać, że mecz o trzecie miejsce to jednak jest już taka męczarnia po tym, jak przegrałeś półfinał, a z drugiej strony myślę, że właśnie FIFA też będzie zawsze chodziło o to, żebyśmy dostawali widowiska, a im mniej presji, tym lepsze widowisko. Wczoraj to widzieliśmy - przypomniał Chabiniak.

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