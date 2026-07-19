Polsat Mundial Cast. Transmisja TV i stream online - 20.07

Zapraszamy na ostatni odcinek Polsat Mundial Cast - programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

Poniedziałkowe, ostatnie wydanie poprowadzi Przemysław Iwańczyk.

Tematem będzie oczywiście wielki finał MŚ 2026, w którym Hiszpania zmierzyła się z Argentyną.

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Tegoroczne mistrzostwa były wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju były aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpiło również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu - o tym wszystkim rozmawiamy w Polsat Mundial Cast.

Ważną częścią programu są także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTube Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.

Transmisja programu Polsat Mundial Cast w poniedziałek o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport