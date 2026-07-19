Polsat Mundial Cast. Transmisja TV i stream online - 20.07

Piłka nożna

Największy mundial w historii zasługuje na wyjątkowy program. Zapraszamy na ostatni odcinek Polsat Mundial Cast - centrum informacji, analiz i komentarzy dotyczących mistrzostw świata 2026. Eksperci, korespondenci z USA, gorące dyskusje i pytania od widzów. Wszystko w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1, na YouTube i Polsatsport.pl.

Logo programu Polsat Mundial Cast na tle stadionu piłkarskiego z flagami Kanady, USA i Meksyku.
fot. Polsat Sport
Ostatni odcinek Polsat Mundial Cast poświęcony finałowi MŚ 2026

Zapraszamy na ostatni odcinek Polsat Mundial Cast - programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

 

Poniedziałkowe, ostatnie wydanie poprowadzi Przemysław Iwańczyk.

 

Tematem będzie oczywiście wielki finał MŚ 2026, w którym Hiszpania zmierzyła się z Argentyną.

 

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Tegoroczne mistrzostwa były wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju były aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpiło również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu - o tym wszystkim rozmawiamy w Polsat Mundial Cast.

Ważną częścią programu są także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTube Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.

 

Transmisja programu Polsat Mundial Cast w poniedziałek o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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