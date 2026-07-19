Polska - Francja. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

Siatkarze reprezentacji Polski po dziesięciu meczach fazy interkontynentalnej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

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W pierwszym tygodniu VNL 2026 w grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Rozpoczęli rozgrywki pewnie pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.

Na inaugurację turnieju w Gliwicach zmierzyli się z Belgią i wygrali po ciężkim starciu 3:2. W kolejnym meczu podopieczni trenera Nikoli Grbicia, również po tie-breaku, wygrali z Turcją. Z Niemcami piąty set nie był potrzebny - Polska wygrała 3:1 i zgarnęła komplet punktów. Na zakończenie drugiego tygodnia polscy siatkarze zagrali z Argentyną i pokonali rywali 3:1.

Mecze trzeciego tygodnia VNL 2026 są rozgrywane w dniach 15-19 lipca. Polacy grają w Chicago, gdzie na początek zmierzyli się z Bułgarią i pewnie wygrali 3:0. W spotkaniu z Brazylią również odnieśli zwycięstwo 3:0, a dobrą passę podtrzymali w meczu z Francją, wygrywając 3:1. Na zakończenie turnieju w Chicago i całej fazy interkontynentalnej zmierzą się z USA.

Polska - Francja. Skrót meczu siatkarzy:

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Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (18), Wilfredo Leon (13), Kamil Semeniuk (13) – Polska; Stephen Boyer (14), Antoine Pothron (12), Mathis Henno (11), Daniel Iyegbekedo (10) – Francja.



Polska – Francja 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:18)



Polska: Kewin Sasak, Jakub Nowak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Popiwczak (libero), Bartłomiej Bołądź, Bartłomiej Lemański, Jan Firlej. Trener: Nikola Grbić.

Francja: Antoine Brizard, Daniel Iyegbekedo, Antoine Pothron, Mathis Henno, Francois Huetz, Stephen Boyer – Luca Ramon (libero) oraz Theo Faure, Noa Duflos Rossi, Simon Magnin, Amir Tizi-Oualou. Trener: Andrea Giani.



Sędziowie: Luis Gerardo Macias (Meksyk) – Walter Vera (Peru).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport