Mecze trzeciego tygodnia wyłonią finalną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - Chiny.

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Polscy siatkarze występują podczas turnieju w Chicago. W USA mierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, ekipą gospodarzy.

Po triumfie z Brazylią podopieczni Nikoli Grbicia wywalczyli już awans do turnieju głównego.

Polska - USA. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - USA poznamy w nocy z niedzieli 19 lipca na poniedziałek 20 lipca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Stany Zjednoczone w Lidze Narodów siatkarzy, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport