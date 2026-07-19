Porażka Argentyny! Anglia zrewanżowała się za MŚ 2026

Na profilu England Rugby już kilka dni przed meczem pojawił się wpis, który mówił, że "sobota musi przynieść zemstę". To oczywiste nawiązanie do półfinału mundialu, w którym Argentyńczycy pokonali Anglików 2:1. Podopieczni Thomasa Tuchela wyszli na prowadzenie po golu Anthony'ego Gordona, ale to rywale cieszyli się z awansu za sprawą bramek Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza.



Po meczu ich pomocnik Giovani Lo Celso paradował po murawie z kawałkiem prześcieradła, na którym namazał "Las Malvinas son Argentinas" ("Falklandy są argentyńskie"), czym oczywiście wywołał międzynarodowy skandal i rozgrzał do czerwoności i tak rozgrzanych kibiców na Wyspach.

W sobotni wieczór angielscy rugbyści wyszli niezwykle zmotywowani i już do przerwy prowadzili 19:3. Argentyńczycy ruszyli do odrabiania strat, ale ostatecznie przegrali 24:31.

- To było totalne szaleństwo - podsumował na gorąco zawodnik zwycięzców Jamie George.

Mecz odbył się w argentyńskim Santiago del Estero.

Nations Championship to nowy międzynarodowy format, w którym 12 najlepszych drużyn świata ma rywalizować co roku o zwycięstwo. W turnieju biorą udział RPA (czterokrotni mistrzowie świata), Nowa Zelandia (trzykrotni), Australia (trzykrotni), Anglia (jeden triumf) oraz Francja, Walia, Szkocja, Irlandia, Włochy, Argentyna, Fidżi i Japonia. Impreza zastępuje tradycyjne test mecze, które światowe potęgi od lat grały w dwóch terminach.

Polsat Sport