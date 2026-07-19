Przykry koniec Deschampsa po 14 latach. Te słowa chwytają za serce
Żegnający się z posadą trener reprezentacji Francji Didier Deschamps przyznał, że biorąc pod uwagę relacje osobiste spędził z piłkarzami osiem wspaniałych tygodni, ale czwarte miejsce w mistrzostwach świata jest rozczarowujące, bo ambicje tej ekipy były większe.
Francja w sobotę w Miami uległa Anglii 4:6 w spotkaniu o trzecie miejsce mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. „Trójkolorowi” do przerwy przegrywali 0:4 i nad tym głównie ubolewał selekcjoner.
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- Zagraliśmy fatalną pierwszą połowę, co w jakimś stopniu było też moją winą. Chyba nie zrobiłem tego, co powinienem, może trzeba było wcześniej zareagować. Ta reakcja nastąpiła w przerwie, kiedy dokonałem czterech zmian. Pokazaliśmy później, że jednak możemy tego dnia zagrać dobrze. Zaczęliśmy odrabiać straty, a przy stanie 3:4 mieliśmy dwie okazje do wyrównania. W końcówce jeszcze mocniej poszliśmy do przodu i straciliśmy, niestety, dwie kolejne bramki - analizował Deschamps.
- Porażka oczywiście boli, ale zostawiliśmy po sobie lepsze wrażenie niż po pierwszych 45 minutach - dodał.
Oceniając całe mistrzostwa świata szkoleniowiec przyznał, że - podobnie jak drużyna - jest rozczarowany końcowym wynikiem, bo ambicje były większe.
- Przystępowaliśmy do turnieju z dużymi ambicjami i oczekiwaniami, więc z tego względu na pewno czujemy niedosyt. Jednak na poziomie ludzkim, relacji osobistych to było bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Osiem tygodni, które spędziliśmy razem od początku przygotowań, było wspaniałe - podkreślił.
Według Deschampsa na całym występie zaważyło głównie spotkanie półfinałowe z Hiszpanią, przegrane 0:2.
- Udało nam się zrobić całkiem sporo pozytywnych rzeczy, ale rozegraliśmy jeden słaby mecz - z Hiszpanami. A akuratnie oni w starciu z nami spisali się świetnie - zauważył.
Trener, który po 14 latach żegna się z reprezentacją, wskazał na „piłkarską jakość” drużyny, którą zostawia.
- Jest wielu młodych zawodników, którzy będą się nadal rozwijać, a cała ekipa ma wszelkie dane ku temu, aby nadal osiągać bardzo dobre wyniki – zapewnił.Przejdź na Polsatsport.pl