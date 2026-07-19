Reprezentował dwa różne kraje. Teraz zagra w Polsce

Jak poinformował Chrobry, nowym napastnikiem klubu z Głogowa został Agon Sadiku. Ostatnio występował w holenderskim FC Emmen, natomiast w przeszłości reprezentował barwy między innymi fińskich HJK Helsinki czy KuPS, a także norweskiego Rosenborga.

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Jeśli chodzi o występy w drużynach narodowych, 23-letni napastnik grał w... dwóch różnych reprezentacjach. W zespołach juniorskich bronił barw Finlandii, natomiast następne rozegrał dwa towarzyskie spotkania w kadrze Kosowa. Ostatecznie jednak zdecydował się na reprezentowanie Finlandii - w dorosłej kadrze zadebiutował na początku 2023 roku.

✍ Mający za sobą występy w seniorskich reprezentacjach narodowych oraz mistrzostwo kraju 23-letni Agon Sadiku z Finlandii został nowym zawodnikiem Chrobrego Głogów. Napastnik podpisał z klubem dwuletni kontrakt.



🔗 https://t.co/H0O9Doki3z pic.twitter.com/PZoaRZp6HY — Chrobry Głogów (@ChrobryGlogowSA) July 19, 2026

Chrobry w poprzednim sezonie był o krok od awansu do elity. W finale baraży ekipa Łukasza Becelli przegrała jednak z Wieczystą Kraków i ostatecznie pozostała na drugim poziomie rozgrywkowym. W związku z brakiem awansu, z klubu odeszło wielu ważnych zawodników, jak Mirosław Mazur (do Miedzi Legnica), Szymon Lewkot (do Arki Gdynia), Szymon Bartlewicz (do GKS Katowice), Kacper Laskowski (do Ruchu Chorzów) czy Kacper Nowakowski (do ŁKS Łódź).



Z zespołem pożegnało się też dwóch bramkarzy - Dawid Arndt (do Arki Gdynia) i Paweł Lenarcik (pozostaje bez klubu). W ich miejsce klub ściągnął Krzysztofa Bąkowskiego z Lecha Poznań i przywrócił z wypożyczenia do Hutnika Kraków Krzysztofa Wróblewskiego. Oprócz tego umowy z ekipą z Głogowa podpisali pomocnik Adrian Bukowski (ostatnio Stal Mielec), obrońca Beniamin Czajka (ostatnio Olimpia Grudziądz), napastnik Alan Rybak (wypożyczony z Jagiellonii Białystok) i skrzydłowy Jehor Szarabura (wypożyczony ze Śląska Wrocław).

BS, Polsat Sport