Ronaldo nie ma wątpliwości. "Oni z łatwością wygrają finał MŚ 2026"

49-letni Brazylijczyk dwukrotnie zdobył mistrzostwo świata - w 1994 (był w kadrze, ale nie zagrał w żadnym meczu) oraz w 2002 roku, a w 1998 sięgnął po wicemistrzostwo.

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Teraz czeka na finał z udziałem Hiszpanów i Argentyńczyków, choć nie ma kłopotu ze wskazaniem faworyta.

- Myślę, że Hiszpania z łatwością pokona Argentynę. Dla mnie Francja i Hiszpania były faworytami. Mówiłem przed półfinałem z udziałem obu drużyn, że przyszły mistrz świata wyłoni się właśnie z tego spotkania – powiedział na swoim kanale cyfrowym „Rede Ronaldo”.

Były piłkarz Realu Madryt i Barcelony wierzy, że „La Roja” zdobędzie swój drugi tytuł dzięki „niezwykłej grze” przeciwko Lionelowi Messiemu i kolegom, obrońcom tytułu z Kataru z 2022 roku.

Ronaldo zauważył też, że reprezentacja Hiszpanii wypracowała styl gry i praktykuje go od dłuższego czasu.

- Jest w tym wiele z Pepa Guardioli, który rozpoczął tę filozofię w Barcelonie. Nie sądzę, żeby Argentyna miała siłę, by odrabiać straty w starciu z Hiszpanią, która będzie cały czas posiadać piłkę – podkreślił.

Były wybitny napastnik nie szczędził jednak pochwał Argentyńczykom, których występ w MŚ 2026 określił jako „absolutny sukces”.

- Odrobili straty w kilku meczach, Messi pisze kolejny piękny rozdział w historii mistrzostw świata. To drużyna, która demonstruje charakter, ducha walki i determinację – przyznał.

BS, PAP