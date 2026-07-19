Selekcjoner Hiszpanów zabrał głos przed finałem MŚ 2026. Oto, co uważa o Messim

- Myślę, że to już luksus i przywilej być w finale. Co roku brałbym finał mundialu w ciemno i mógłbym nawet przegrać. Ale będziemy walczyć o zwycięstwo. Argentyna to groźny rywal, który ma spektakularną passę, odkąd trener Lionel Scaloni przejął stery - powiedział.

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Odkąd de la Fuente został selekcjonerem (niezależnie od tego, którą reprezentację prowadził), co roku dociera do finału. Ten będzie jego dziewiątym. Dziennikarze zapytali go, w czym tkwi sekret sukcesów.

- Praca, praca i jeszcze raz praca. W tym tkwi sedno. Kiedy sprawy nie idą po twojej myśli, musisz dalej pracować i wytrwać. Trzeba w tej podróży otaczać się dobrymi piłkarzami i asystentami. Ale przede wszystkim chodzi o poczucie wsparcia - skwitował.

65-latek wyraził też opinię na temat dłuższej przerwy między połowami w finale. Organizatorzy zaplanowali koncert, który ma trwać dłużej niż normatywny kwadrans.

- Wszystko, co teraz wydaje nam się dziwne, za kilka lat może stać się normą, i tak właśnie wygląda futbol. Musimy się dostosować. A skoro nie możemy tego zmienić, musimy się tym cieszyć - stwierdził.

Przyznał, że nawet nie przyszło mu do głowy, aby zespół argentyński nazwać prowokacyjnym w grze.

- Są triumfatorami Copa America i mistrzostw świata... A poza tym trenuje ich mój znajomy. Mają swoje mocne strony, ale to tylko piłka nożna - ocenił.

De la Fuente nie uciekł od pytania o ewentualne indywidualne pilnowanie Leo Messiego podczas finału. Przypomniał, że przed laty trenował młodzieżową drużynę Sevilli, która grała przeciwko Barcelonie.

- Już wtedy słyszałem o nim. Na początku kryliśmy go indywidualnie. W 70. minucie zmieniłem chłopaka, który go pilnował, i w 15 minut Messi strzelił nam cztery gole - podsumował.

HP, Polsat Sport