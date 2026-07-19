Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska? - niedziela 19 lipca
Koniec fazy interkontynentalnej rozgrywek Ligi Narodów siatkarzy zbliża się wielkimi krokami. Część reprezentacji wciąż walczy o udział w turnieju finałowym. Inne, jak choćby Polska, są już pewne gry w nim. Jak wygląda tabela VNL i które miejsce zajmują Biało-Czerwoni? Zobacz klasyfikację.
Przypomnijmy, że każdy z uczestników Ligi Narodów rozgrywa dwanaście meczów rozdzielonych na trzy turnieje. Polacy rywalizowali już w Chinach oraz u siebie, a teraz grają w Stanach Zjednoczonych, gdzie na otwarcie pokonali Bułgarię bez straty seta. Kolejnym rywalem była Brazylia, z którą podopieczni Nikoli Grbicia również wygrali 3:0. Nasi siatkarze okazali się również lepsi od drużyny narodowej Francji, triumfując 3:1.
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Biało-Czerwoni są w komfortowej sytuacji, ponieważ ich bilans to dziewięć zwycięstw i dwie porażki. Zajmują drugie miejsce i są już pewni awansu do turnieju finałowego, a warto podkreślić, że wicemistrzowie olimpijscy wygrali ubiegłoroczną edycję.
Liderem tabeli jest nieoczekiwanie Japonia, która w jedenastu spotkaniach odniosła komplet zwycięstw! Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni jako pierwsza zapewniła sobie awans.
Promocję do turnieju finałowego wywalczy siedem najlepszych drużyn oraz gospodarz - Chiny.
Tabela Ligi Narodów siatkarzy - niedziela 19 lipca:
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