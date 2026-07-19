Przypomnijmy, że każdy z uczestników Ligi Narodów rozgrywa dwanaście meczów rozdzielonych na trzy turnieje. Polacy rywalizowali już w Chinach oraz u siebie, a teraz grają w Stanach Zjednoczonych, gdzie na otwarcie pokonali Bułgarię bez straty seta. Kolejnym rywalem była Brazylia, z którą podopieczni Nikoli Grbicia również wygrali 3:0. Nasi siatkarze okazali się również lepsi od drużyny narodowej Francji, triumfując 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Trzej polscy siatkarze wyróżnieni! Zasłużone nagrody po wielkim triumfie

Biało-Czerwoni są w komfortowej sytuacji, ponieważ ich bilans to dziewięć zwycięstw i dwie porażki. Zajmują drugie miejsce i są już pewni awansu do turnieju finałowego, a warto podkreślić, że wicemistrzowie olimpijscy wygrali ubiegłoroczną edycję.



Liderem tabeli jest nieoczekiwanie Japonia, która w jedenastu spotkaniach odniosła komplet zwycięstw! Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni jako pierwsza zapewniła sobie awans.



Promocję do turnieju finałowego wywalczy siedem najlepszych drużyn oraz gospodarz - Chiny.

Tabela Ligi Narodów siatkarzy - niedziela 19 lipca:

AA, Polsat Sport