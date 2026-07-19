Po raz pierwszy w historii w decydującym meczu mundialu spotykają się aktualny mistrz Europy z aktualnym mistrzem świata, jednocześnie triumfatorem Copa America.

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Finał, oglądany z trybun m.in. przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego żonę Melanię, a także wiele gwiazd światowej rozrywki, rozpoczął się od hymnu Stanów Zjednoczonych, odśpiewanego przez Jennifer Hudson.

Później hymn FIFA zaśpiewało kilkoro artystów, wśród nich Robbie Williams. Natomiast legendy futbolu z Hiszpanii i Argentyny - mistrzowie świata z przeszłości Andres Iniesta i Mario Kempes - unieśli Puchar Świata, trofeum dla zwycięzcy.

Wkrótce potem krótkie przemówienie wygłosił Tom Cruise. - Futbol łączy ludzi. Zamienia nieznajomych w przyjaciół i przypomina nam, co mamy ze sobą wspólnego - powiedział słynny aktor.

Sędzią finałowego spotkania jest Słoweniec Slavko Vincić, który prowadził w marcu barażowy mecz o awans na mundial Szwecja - Polska (3:2).

Ceremonia otwarcia finału MŚ 2026:

Tak wyglądała ceremonia otwarcia finału MŚ 2026 (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

BS, PAP