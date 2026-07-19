Te gwiazdy wystąpią w przerwie finału mistrzostw świata. Wielkie nazwiska!

Piłka nożna

Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie niedzielnego finału mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną w East Rutherford koło Nowego Jorku. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25.

Trzy osoby ze świata rozrywki: Justin Bieber w różowej czapce, Shakira z rozwianymi włosami i Madonna w okularach przeciwsłonecznych i futrze.
fot. PAP/EPA
Chris Martin dyrektorem artystycznym finału, wystąpi z chórem

Przepisy FIFA stanowią, że przerwa „nie powinna przekraczać 15 minut”. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się „zamknąć” w kwadrans, gdyż do występu artystów trzeba również przygotować scenę.

 

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Podobny występ podczas finału zeszłorocznego klubowego mundialu na tym samym stadionie sprawił, że przerwa trwała nieco ponad 24 minuty, co spotkało się z krytyką.

 

W mistrzostwach świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową.

 

Dyrektorem artystycznym wydarzenia, inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl, jest wokalista Coldplay Chris Martin. Jego zespół wystąpi z renomowanym chórem nowojorskiej szkoły publicznej.

 

Szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to „największa scena wszech czasów” z „kilkoma miliardami” widzów, a obejrzą oni spektakl, w którym pojawią się również postacie znane z programów telewizyjnych dla dzieci, jak „Muppet Show” i „Ulica Sezamkowa”.

 

Inicjatywa ma na celu zebranie funduszy na program edukacyjny prowadzony przez FIFA we współpracy z organizacją pozarządową Global Citizen.

MS, PAP
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