Tragiczny wypadek tuż po walce o mistrzostwo świata. Nie żyje 26-letnia pięściarka

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 18 lipca, około godziny 10:00 czasu lokalnego w hrabstwie Brazos, w stanie Teksas. Z ustaleń służb wynika, że 31-letni kierowca najpierw wyprzedził dwoje rowerzystów, po czym zatrzymał swój samochód, włączył bieg wsteczny i uderzył w Rapp.

Poszkodowanej 26-latce udzielono natychmiastowej pomocy medycznej, jednak niedługo po przewiezieniu do szpitala stwierdzono jej zgon. Sprawca został osadzony w areszcie.

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Urodzona w stanie Indiana Amerykanka na co dzień łączyła karierę sportową z pracą na pełen etat jako inspektor do spraw bezpieczeństwa pożarowego. Na zawodowym ringu wywalczyła pas NABF w wadze piórkowej, a jej oficjalny rekord wynosi 8-1-1. Swoją jedyną porażkę w karierze odnotowała 13 czerwca bieżącego roku, ulegając po jednogłośnej decyzji sędziów Tiarze Brown w starciu o mistrzostwo świata federacji WBC.

Prezydent federacji WBC, Mauricio Sulaiman, odniósł się do tej sytuacji w oficjalnym komunikacie.

- Była wyjątkową pięściarką, ale przede wszystkim nieocenionym członkiem naszej bokserskiej rodziny - napisał.