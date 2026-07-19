Thomas Tuchel zaskoczył! "Mieliśmy trochę szczęścia"

- Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była znakomita, a druga... burzliwa - ocenił niemiecki szkoleniowiec ekipy „Trzech Lwów”.

ZOBACZ TAKŻE: Przykry koniec Deschampsa po 14 latach. Te słowa chwytają za serce

Jak wskazał, ciężkie chwile pozwolili przetrwać rezerwowi, którzy weszli w końcówce drugiej połowy.

- Te zmiany były pozytywne, znowu mieliśmy więcej świeżych nóg na boisku. Francja grała wtedy z pełną energią i wielkim ryzykiem. Mieliśmy trochę szczęścia, że nie straciliśmy gola na 4:4, ale w końcówce zwieńczyliśmy ciężką pracę rzutem karnym i wspaniałym golem po indywidualnej akcji Jude’a Bellinghama - tłumaczył Tuchel.

Przyznał, że nie miał świadomości, iż Bukayo Saka skompletował hat-tricka po tym, jak wykorzystał „jedenastkę”.

- Nie wiedziałem początkowo, że to jego trzecia bramka, bo naprawdę straciłem rachubę w strzelcach goli.

Skrzydłowy Arsenalu wcześniej nie był zbyt często wykorzystywany przez Tuchela.

- Bez wątpienia jest kluczowym graczem tej drużyny, ale np. w półfinale z Argentyną miałem przeczucie, że Morgan Rogers może nam dać coś wyjątkowego - odpierał zarzuty o to, że za późno desygnował Sakę do gry w pełnym wymiarze.

Podsumowując turniej zwrócił uwagę, że cała jego ekipa jest bardzo zmęczona.

- Jesteśmy potwornie zmęczeni, wręcz wyczerpani po tych ostatnich tygodniach. Mówiłem już wcześniej, że tę drużynę stać na wielkie, wyjątkowe rzeczy i ona pokazała to ponownie. Widok tak grającego zespołu na pewno dodaje energii - nadmienił.

Powiedział, że kiedy w niedzielę będzie finał, to na pewno pojawi się dodatkowy ból, że Anglii w nim nie ma.

- To trochę potrwa, choć generalnie ja czerpię z takich sytuacji więcej energii, motywacji niż czuję zwątpienie. Myślę, że przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Potrafiliśmy pokonać Francję, która osiem lat temu była mistrzem świata, a cztery lata temu grała w finale. Mam nadzieję, że jesienią w Lidze Narodów przyjdzie pora na Hiszpanię. Będziemy stopniowo szli do przodu - zaznaczył Tuchel.

Trzecie miejsce to najlepsze osiągnięcie Anglii w mundialu od wywalczenia jedynego w historii tytułu przed własną publicznością w 1966 roku.

MS, PAP